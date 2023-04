Personal de La Polar exigen reapertura del restaurante; la decisión será por consulta ciudadana, afirmó Sandra Cuevas

Luego de que 50 personas que se identificaron como meseros, cocineros y músicos del restaurante-bar La Polar, que hoy está clausurada, protestaron en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc, para que sea reabierta, la edil Sandra Cuevas dijo que será los vecinos quienes lo decidan a través de una consulta ciudadana.

Adelantó que se buscará la mecánica mediante la cual participará la ciudadanía y en esta decisión, el Instituto Electoral de la Ciudad de México podría ser de gran apoyo.

Los trabajadores acudieron, con pancartas como “La Polar es nuestra fuente de trabajo”, "Alcaldesa ayúdenos a recuperar nuestro empleo, por favor", "Todos somos La Polar, nuestro trabajo es honesto como el de usted", para pedir una reunión con la edil.

El encuentro con la propietaria del Restaurante y el apoderado legal tuvo lugar en las oficinas de la alcaldía Cuauhtémoc, donde la titular de la demarcación aseguró que siempre tiene las puertas abiertas, pero aclaró: “Di la instrucción de clausurar La Polar, debido a la muerte de una persona”.

Aseguró que el tema de reapertura no se ha resuelto porque ella tiene una forma distinta de gobernar y está enfocada a erradicar la corrupción.

Sin embargo, ante la manifestación pacífica y de apoyo a la alcaldesa por parte de los trabajadores: músicos, meseros y meseras de La Polar, indicó que en un establecimiento mercantil se debe respetar a la gente y se debe cuidar a los comensales.

“Quiero pedirle a todos los habitantes de la ciudad y de la Cuauhtémoc a que me ayuden a tomar esa decisión porque no es una decisión que quiera tomar yo sola, aunque debo decir que jurídicamente se puede abrir, pero creo que es un tema más de orden moral, por eso quiero que esa decisión me ayuden a tomarla todos los que conocen La Polar, los que alguna vez fueron y los que saben qué pasó ahí”, dijo la funcionaria al momento de tomar el micrófono en la explanada de la demarcación.

Los inconformes se manifestaron con tranquilidad, por lo que no fue necesaria la presencia de elementos de Seguridad Pública, actitud que fue agradecido por la funcionaria, “los atiendo porque se están manifestando en paz, sin causar conflicto y así deben ser las cosas, ya saben que por las malas y a la fuerza no funcionó. Deben entender también que se deben cuidar a los habitantes de la alcaldía, no importa sí, ese lugar tiene muchos años abierto, si se comete a una irregularidad se debe sancionar, así de sencillo, todo debe estar en orden”, les dijo la funcionaria a los inconformes.

La clausura de La Polar se dio luego de que un comensal apareció muerto a las afueras del lugar, el 8 de enero pasado, y un día después, la alcaldía Cuauhtémoc informó que el inmueble había sido clausurado.

“Faltan varias diligencias por realizar”: FGJ responde a familiares de Antonio Monroy asesinado en La Polar

Luego que el hijo de Antonio “Toño” Monroy, quien fuera asesinado por meseros y personal de seguridad de la Fiscalía Capitalina, denunciara en sus redes sociales presuntas irregularidades en el caso y que se manifestara este martes frente a las instalaciones, la dependencia investigadora anunció que continúa con las investigaciones, precisando que hay un detenido y que aún faltan varias diligencias por realizar.

De igual manera, puntualizó que el retiro de los sellos del restaurante “La Polar”, fue conforme a derecho, pues las diligencias e investigaciones en el lugar, ya habían concluido, “conforme a derecho, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuauhtémoc levantó el aseguramiento preventivo del inmueble, una vez que se realizaron las diligencias necesarias para judicializar la indagatoria”, expuso la FGJ-CDMX en un comunicado.

Explicaron también que sostuvieron una entrevista con el hijo de la víctima y sus abogados, “entre los puntos tratados, se acordó que esta tarde sean recibidos en la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuauhtémoc, a efecto de que puedan consultar a detalle la carpeta de investigación. Asimismo, se acordó una nueva reunión en la sede central de esta Fiscalía General de Justicia, para darle seguimiento a la investigación”, precisó la dependencia.

La Polar: familiares de Antonio Monroy pedirán que FGR tome el caso; abogado no confía en FGJ-CDMX

Por haber vulnerado el derecho a una investigación justa, abogados y familiares de Antonio Monroy pedirán que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso de La Polar.

Al encabezar una manifestación afuera de la fiscalía capitalina, Hugo Monroy, hijo de la víctima señaló que “estamos muy sorprendidos con la fiscalía porque de la custodia que se tenía del lugar, de la Polar, porque sabemos que los hechos sucedieron adentro y por personal del restaurante, pues ahora la fiscalía decide quitar el resguardo”.

“Esto que quiere decir, como víctimas nos vulneran el derecho a llevar una investigación correcta para que se le haga justicia a mi papá”, expresó.

Cuauhtémoc mantiene la clausura en La Polar

Luego que se diera a conocer que la Fiscalía Capitalina terminó las investigaciones en el lugar conocido como "La Polar" y que en los siguientes días levantará los sellos y así, entregar el lugar donde meseros y personal de seguridad asesinaron a un comensal, la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, refrendó su compromiso de que esa birrieria, no volvería a abrir sus puertas.

Explicó que aun cuando la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México determinó el levantamiento del aseguramiento ministerial en el Restaurante “La Polar”, subsiste la determinación administrativa y se mantiene el estado de clausura derivado del procedimiento administrativo substanciado por la alcaldía Cuauhtémoc.

Por lo tanto, asegura la demarcación, se mantienen los sellos de clausura colocados en el inmueble del establecimiento mercantil identificado como “La Polar”, ubicado en la colonia San Rafael.







