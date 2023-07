Por medio de redes sociales, el periodista Paris Martínez dio a conocer que fue agredido por unos trabajadores de una tortillería después de que su perro se comiera una bola de masa que se encontraba en el suelo en las calles de la Ciudad de México.

De acuerdo con los hechos, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la colonia Roma Sur, en la esquina de Toluca y Coatepec, el hombre se encontraba paseando a su mascota cuando fue golpeado por los trabajadores.

El presunto argumento de los agresores es que la masa que se arrojaban al suelo era para los pajaritos y si su perro quería comer masa el dueño debía pagar por ella, el hombre trató de interponer una denuncia a la Fiscalía, pero no hubo respuesta.

¿Qué sucedió con la golpiza en la tortillería?

El periodista Paris Martínez relató que durante la tarde de este jueves 20 de julio, fue golpeado por trabajadores de una tortillería, tras la agresión elementos de la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lo encontraron sangrando en la calle.

De acuerdo a su hilo de Twitter, los oficiales no procedieron contra los agresores, aunque se encontraban a metros del establecimiento, solo brindaron atención médica, en cuanto llegaron los paramédicos al no presentar heridas que pusieran en riesgo su vida no lo trasladaron al hospital.

Paris Martínez narró que tenía patadas, heridas en todo el cuerpo, además de tener la nariz fracturada y sangrando, así tuvo que caminar hasta el Hospital General, en donde fue atendido, pero no le otorgaron un comprobante médico para presentar una denuncia.

Cuando llegó al Ministerio Público con sus heridas como única prueba trató de emitir una denuncia, sin embargo, denunció que el médico legista comentó que no podía certificar sus lesiones, para eso debía acudir al hospital del gobierno local para obtenerla, puesto que sin ella no procedía la denuncia en la Fiscalía de la Ciudad de México.

Hoy, el dueño de una tortillería (esquina Toluca y Coatepec) y sus empleados me golpearon en la colonia Roma Sur, luego de que mi perrita se comió una bolita de masa que arrojaron a la banqueta y que, según ellos, era de los pajaritos... abro hilo @inveacdmx @SandraCuevas_ pic.twitter.com/JLMZKDTlFx — Paris Martínez (@paris_martinez) July 20, 2023

Respuesta de la SSC y de los usuarios

Por medio de la red social, la unidad de contacto de la SSC le informó que es importante realizar una denuncia formal ante la fiscalía con la finalidad de dar seguimiento y no quede impune.

Los internautas le dieron su apoyo al reportero mandando abrazos y solidarizando con él, e incluso algunos vecinos del lugar le dieron su apoyo y que se sumarían en caso de que quisiera hacer una protesta frente a la tortillería.

Algunos otros le comentaron que revisará si hay cámaras de seguridad y en caso de ser posible consiguiera los videos de vigilancia de la calle, e incluso algunos de los internautas buscaron el establecimiento en Google Maps.







