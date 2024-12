“Es un padecer. Dicen que las arreglan, pero un día funcionan y al siguiente ya no”, aseguró Tania, usuaria de la Línea 7 del Metro, quien este miércoles tuvo que subir cuatro niveles, desde el andén hasta la calle caminando, porque no funcionan las escaleras eléctricas de la estación Camarones.

“Sí está pesado. Luego viene uno cansado o trae bultos pesados. Está difícil”, señaló.

Camarones es una de las estaciones más profundas del Metro, pues tiene una altura de 40 metros, por lo que usuarios ascienden y descienden en las escaleras eléctricas. El problema radica cuando no funcionan, pues son 130 escalones los que deben subir o bajar.

“Está bueno para hacer ejercicio, pero las personas adultas mayores o los gorditos batallan más”, expresó Paola Zúñiga, quien todos los días usa la estación para ir a trabajar.

Durante un recorrido que realizó EL UNIVERSAL, se observó que hay escaleras eléctricas en la Línea 7 que operan y otras que no, tanto de subida como de bajada.

En Tacubaya, las escaleras de bajada no sirven, lo que ocasiona a la gente padecer con su equipaje. De subida es diferente el caso, pues las escaleras sí operan, aunque la infraestructura se ve desgastada o existen las que tienen basura.

También se observó a trabajadores revisando la maquinaria, por lo que estaban fuera de servicio.

“Pues no sé si sea al contentillo de la gente del Metro. Un día operan, dos no. Y así hay que padecer”, refirió Laura Cruz.

En tanto, en Tacuba se observó la cinta de una banda salida, “pues es peligroso. Niños o personas adultas, luego no miden”, dijo Filiberto.

“Luego están apagadas, no sé si es porque no sirven o porque no quieren encenderlas. No sólo aquí, en varias estaciones de otras líneas no sirven las escaleras eléctricas. Siempre dicen que mejoran pero no se ven muchos resultados”, agregó.

De acuerdo con el STC, de las 18 escaleras comprometidas para estos primeros 100 días del gobierno de Clara Brugada, 12 se ubicaron en la Línea 7, principalmente en Mixcoac, Barranca del Muerto y Polanco.

El Metro anunció que en próximos días se instalarán cuatro escaleras eléctricas más en Centro Médico y otras en la estación Puebla.

El Gobierno de la Ciudad de México informó que se rehabilitarán 120 escaleras del Metro en los próximos años, con una inversión de mil 200 millones de pesos. Algunos equipos superan las tres décadas de operación.

En el Metro existen 467 escaleras eléctricas y se estima que son utilizadas al día por más de 2 millones de personas.