La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tendrá una nueva encomienda en el próximo gobierno encabezado por Clara Brugada: reforzar la cercanía con la ciudadanía a través de módulos policiales para que las personas puedan hallar un espacio donde reciban atención inmediata.

El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, explicó en entrevista con EL UNIVERSAL que, además, buscan consolidar la estrategia de seguridad y, al mismo tiempo, innovar a través de la llamada Visión 360, anunciada por Brugada durante su campaña y la cual implicará inversión para la adquisición de más cámaras de seguridad, la expansión de la Unidad Águila —la cual trabaja en las indagatorias con drones—, además de ampliar las capacidades de investigación y especialización de los elementos.

Al hacer un balance de lo que se espera para la SSC en la próxima administración, luego de que fuera ratificado como secretario de Seguridad, Pablo Vázquez adelantó que una de las encomiendas de la jefa de Gobierno electa es optimizar todos los procesos de proximidad.

¿Entonces continuará la atención a las causas, el desarrollo institucional, aumento a los salarios de los policías, etcétera?, ¿todo esto no se modifica?

—Ya lo anunciará la jefa de Gobierno [electa], pero ha manifestado la intención de justamente continuar con ese apoyo a los policías en cuanto a aumento salarial se refiere…

Nos ha pedido mucho profundizar en todos los procesos de proximidad, quiere que en general todo el gobierno, pero en especial la policía, se acerque aún más a la gente.

Para eso tendremos que hacer una revisión y optimización de nuestro sistema de cuadrantes. Tendremos que ampliar la presencia física y de instalaciones de la policía con estos módulos de instalaciones generales o los propios módulos de seguridad.

¿Regresarán los módulos que se hicieron con Miguel Ángel Mancera y que se quitaron con Claudia Sheinbaum?

—Se está evaluando el formato, ya se dará cuenta detallada de eso. Lo que se busca es tener un formato de presencia física que esté más cerca de la gente en cada una o en la mayor cantidad de unidades territoriales de nuestro despliegue, de modo que la gente no sólo se pueda acercar a los policías que patrullan, sino que sepa siempre dónde hay un lugar donde pueda recibir atención.

El formato específico ya lo veremos, para eso hay que valorar muchas cosas, entre ellas de despliegue, de conveniencia para la gente.

Sentado frente al escritorio de su oficina, en el piso 12 de la sede de la SSC, y flanqueado por pantallas que muestran la cotidianidad de las calles de la capital, Pablo Vázquez comentó que la próxima mandataria lo convocó semanas atrás a una reunión en la que presentó el estado que guarda la secretaría, cifras sobre disminución en la incidencia delictiva, los índices bajos en la victimización, así como el aumento en la percepción de seguridad.

Calificó su ratificación como un “reconocimiento” al trabajo policial de todas las áreas y un “voto de confianza” para fortalecer la estrategia de seguridad en la capital del país. Sostuvo que “en seguridad la continuidad es muy importante, pero sin duda esa continuidad siempre tiene que estar acompañada de una evaluación y de ajustes que sean pertinentes”.

Grupos delictivos

Para el secretario Pablo Vázquez, la estrategia para la próxima administración continuará de la mano de detenciones de objetivos prioritarios, sin distinción alguna.

¿Cuáles son los grupos que actualmente están operando, qué se debilitó ya, y cómo se encuentran?

—Creo que gran parte del éxito en la reducción de la violencia en la Ciudad de México tiene que ver con la decisión que se tomó de combatir directamente la violencia que generan estas estructuras delictivas o estos grupos.

Sabemos, así sucede en muchas partes, que mucha de la violencia homicida tiene que ver con las disputas entre grupos delictivos o bandas delictivas, y para hacerle frente a esa violencia había que tomar acciones concretas y determinadas en contra de esos grupos (...).

Como hemos platicado anteriormente, la reconfiguración de estos grupos es permanente; en las distintas zonas de la ciudad tenemos bandas que operan, que se reconfiguran, todas esas se mapean de manera constante, las actividades en las que están involucradas, en las que se ven inmersas y lo que se busca es golpear sin distingos a todas las estructuras (...).

El golpear a las estructuras no sirve de nada si no va emparejada una reducción de la violencia, ahí solamente son detenciones que no tendrían un impacto y un beneficio directo para las personas.

Al ser consultado sobre la insistencia de células de los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa para instalar operaciones en la Ciudad de México, respondió que se seguirá actuando de manera rápida y con prioridad cuando éstas sean detectadas.