Tras el aseguramiento de más de 260 mil productos apócrifos en Plaza Izazaga 89, César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, afirmó que continuarán los operativos para combatir la venta de mercancía ilegal en la capital, particularmente en el Centro Histórico.

Ante lo anterior, el secretario hizo un llamado a dueños que rentan inmuebles en el Centro Histórico a verificar que las actividades que se realicen en dichos comercios sean lícitas.

“Este es el primero [operativo] pero vamos a seguir haciendo investigación y vamos a seguir aplicando la ley y la norma, así que todos los que tienen inmuebles en el Centro de la Ciudad de México que revisen bien qué actividades están haciendo en su inmueble, porque la autoridad lo está haciendo y vamos a actuar”, indicó.

En su mensaje, se dirigió a los empresarios y a quienes se dedican a la actividad comercial en la Ciudad de México, a quienes dijo: “Serán apoyados por el propio Gobierno de la Ciudad y este también es un mensaje para que quien pague impuestos, quien está conforme a la ley van a tener apoyos”.

Asimismo, hizo un llamado a los consumidores a no fomentar ese tipo de compras, las cuales no le ayudan al país, porque no generan empleos, no se pagan impuestos y fomentan la delincuencia.

Por otra parte, se puso a la orden del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para apoyar ante este tipo de acciones en la capital.

“Primero, entre todos los órdenes de gobierno tenemos que combatir la ilegalidad; segundo, hay un trabajo conjunto entre el gobierno de México, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, y el de la Ciudad de México, a cargo de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, somos el mismo equipo”, señaló.