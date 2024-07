El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se dejará someter al “chantaje” de algunos pobladores del municipio de Tultepec que se oponen al paso de la extensión del Tren Suburbano que conectará la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

“No estoy urgido de estar inaugurando” obras, aseguró el jefe del Ejecutivo federal, al señalar que son justos sus reclamos y se pueden atender para continuar con las obras.

“Quiero que la terminemos antes de que concluya nuestro gobierno, pero tampoco vamos a estar sometidos al chantaje de nadie. Si no quieren que se termine la obra porque quieren sacar algo que no es justo, nada más porque sí, no dejan pasar el tren, pues ahí se la dejamos de tarea”, expuso.

“Le pido a la próxima presidenta [Claudia Sheinbaum], yo no ando urgido de estar inaugurando, nadie está obligado a lo imposible, decía el presidente Juárez”, sostuvo.

El presidente López Obrador dijo que se han hecho todas las obras de mitigación, pero continúan dándose algunas inconformidades de un grupo, “y que en algunos casos no tiene razón”.

El Mandatario añadió que le pedirá a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, que dialogue con los pobladores que están inconformes con la obra. “Lo está viendo la maestra Delfina, y le vamos a pedir que ella vaya allá y que nos ayude, y que platique con la gente”.

Insistió en que si las demandas son justas se resuelve, pero si es chantaje por aprovechar una circunstancia, no.

“Entonces, vamos a pedirle a la maestra [Delfina] que lo vea”.

Recordó que su función es cuidar el dinero del presupuesto, porque no son recursos de los funcionarios, sino dineros del pueblo.