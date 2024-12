La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, aseguró que en el último año de su gestión al frente de la instancia evitará el rezago en expedientes y trabajo por resolver.

“Estoy reportando el 2024, y que el 2025 será el último año de mi administración, y por lo tanto, pues también parte de lo que estoy exponiendo son parte de los compromisos de un cierre de dos periodos en la comisión, y uno de ellos, pues es dejar una comisión en donde no haya rezago alguno, que esté al día en términos del trabajo. Porque no es una cuestión administrativa, es un reflejo de la atención a las personas. El no tener rezagos es que estamos atendiendo a las víctimas de mejor manera, y eso es muy importante para nosotros”, refirió.

Al señalar que el próximo año será su último en el cargo, informó que al 30 de noviembre se han brindado, en un año, 49 mil 212 servicios, por lo que al cierre de 2024 se estarían alcanzado 51 mil.

Este viernes, acudió a la última mesa de trabajo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso capitalino con organismos autónomos, como parte del proceso de análisis y aprobación del Paquete Económico del Ejercicio Fiscal 2025, donde requirió un incremento de 5% del presupuesto para 2025.

“Estamos rebasando el número de servicios. Si lo comparamos con 2018, que fue el primer año en donde estuvo mi administración, estamos viendo que hay un incremento de casi 50% de los servicios que la comisión brindaba desde que empecé mi primer periodo y el año en curso. Esto se debe en mucha medida a lo que viene siendo el fruto del trabajo territorial de la comisión”, sostuvo.

Refirió que en 2018 se tenían 6 mil 107 expedientes en rezago, hoy sólo 150 expedientes. “Son rezagos recientes, ya no tenemos rezagos anteriores a mi llegada a la comisión. Mi compromiso es que este año, de 2025, los tengamos completamente sin rezago. O sea, que entreguemos una comisión sin rezago para noviembre del año que entra”, indicó.

Ramírez Hernández informó que este año se emitieron 15 recomendaciones a autoridades como la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, Semovi, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia, el INVI, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Alcaldía Cuauhtémoc. En cuanto al trabajo territorial, subrayó la cobertura a las protestas: “Hemos trabajado muchísimo, sobre todo se incrementó nuestro trabajo en protesta y partir de la pandemia se incrementó mucho, sobre todo, las protestas feministas que no dejaron de estar en la calle en esos momentos de encierro y ahí se incrementó muchísimo el trabajo territorial de la comisión en la cobertura de protesta”.

Refirió que este año se brindaron 109 acompañamientos en territorio, 32 gestiones en la autoridad y 41 oficios de colaboración.

Respecto a la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, Ramírez Hernández dijo que la deportación de migrantes también le pegará a la Ciudad de México y adelantó que el Gobierno capitalino ya alista una estrategia para la atención.