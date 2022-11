Muerte del niño Abner: madres de familia se manifiestan por segundo día en el Colegio Williams 

La mañana de este miércoles se lleva a cabo el segundo día de protestas en el Colegio Williams donde murió ahogado en una clase de natación el niño Abner Leonardo.

“Los hijos de una son los hijos de todas”, gritaron las madres. Vestidas de blanco, colocaron cartulinas con la frase: “Justicia para Abner” a la entrada de la institución para demostrar su apoyo a la familia.

En entrevista con medios, las mujeres mostraron su preocupación ante el hecho pues, luego de que el papá de Abner expusiera que los niños pasaban mucho tiempo a solas, las madres de familia consideraron cambiar a sus hijos de escuela.

“No me puedo imaginar la pesadilla que están viviendo los papás de Abner y que encima la institución diga mentiras sobre su muerte, así que aquí estaremos hasta que se haga justicia”, aseguraron.

Ayer, los padres del menor y otros padres de familia también se manifestaron y encararon a las autoridades del Colegio.

“Si mi hijo está muerto ¿por qué siguen con las clases normales?, ¿por qué no les importa la vida de un niño? Si ellos no fueron los culpables, ¿por qué no hemos recibido apoyo?”, denunció entre lágrimas Juan Leonardo, padre del menor.

Abner Leonardo murió ahogado en una clase de natación

Abner Leonardo murió ahogado en una clase de natación en el Colegio Williams el pasado lunes.

Sus padres denunciaron negligencia, que no se les avisó enseguida sobre el hecho y que había inconsistencias en las declaraciones de los maestros y responsables de la escuela privada.



La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo.

El Hospital Materno Infantil de Magdalena Contreras certificó el fallecimiento del menor de 6 años, Abner Leonardo por asfixia por sumersión y no por complicaciones cardíacas como señalaron las autoridades del Colegio Williams.

Así lo dio a conocer su tía, Lorena Álvarez quien compartió parte del certificado de defunción.



