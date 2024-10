Mega procesión de catrinas 2024; sigue en vivo el desfile con motivo del Día de Muertos en CDMX

Algunos con el rostro pintado, otras con ramos de flores en la cabeza y vistiendo huipiles, uno más incluso, con sus mascotas también caracterizados, llegan en los alrededores del Ángel donde ya hay un templete con músicos en vivo, “venimos de la Fórmula-1, queremos seguir celebrando y pasandola bien en toda la ciudad”, dijo Laura, quien con su familia llegaron de Monterrey a pasar este fin de semana aquí.



Sobre las aceras de Reforma ya se ve como las enormes catrinas se están empezando a armas al ritmo de la batucada. Sobre toda esa importante avenida los turistas se van formando en espera a que todo inicie, pues advierten, alrededor de las 6 de la tarde, no habrá espacio para nada, “nosotros ya trajimos todo y de aquí no nos vamos a mover, el año pasado no alcanzamos a ver nada porque había mucha gente”, dijo la señora Carmela, quien ya estaba postrada sobre Reforma e Insurgentes.