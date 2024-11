Para Sofía, encargada del refugio En Busca de un Hogar donde se realizó un operativo el 26 de noviembre, todo es un malentendido entre personas que los han querido afectar. “Tenemos más de 20 años en este lugar, en todo ese tiempo nunca tuvimos un problema, los cachorros salían a pasear dos veces por día, se les trataba bien y nunca tuvimos problemas con nadie”, afirmó.

Desde las 10 de la mañana de ayer, Sofía estaba al pendiente del refugio, checaba en los alrededores por si regresaban tres gatos que el día del cateo y entre el caos, escaparon. También esparcía alimento para las palomas que de poco en poco regresaban al lugar.

Para los trabajadores del refugio, ahora su principal preocupación son los animales que de ahí sacaron autoridades, pues en total, según sus registros, se llevaron 22 perros, tres gatos y 29 palomas.

“A mí ya me soltaron, al refugio no me han dicho cuando le van a quitar los sellos para activarlo nuevamente, de hecho, ni siquiera me dejaron ver la carpeta de investigación, es decir, hasta el momento no se quién denunció ni de qué se me acusa, supongo que maltrato animal, pero qué maltrato, tenemos 20 años aquí, ahí están los videos y las organizaciones que trabajan con nosotros y hay registro que todos los animalitos son adoptados.

“Ahora, dicen que los maltrato, pero hasta el momento no me han dicho dónde están ni en qué condiciones. Todo esto es muy raro, porque llegaron el martes en la tarde, pero apenas la semana pasada la misma PAOT había certificado que todo estaba bien, entonces no entiendo a quién incomodamos o qué pasó para que hagan todo esto, hay cosas más relevantes en la Ciudad y a mi me detuvieron como una de las criminales más peligrosas del mundo, es increíble”, señaló la activista.

Para exigir justicia y claridad en el proceso, Sofía dio a conocer que este sábado posiblemente se manifiesten en el búnker de la fiscalía capitalina, pues dice, de momento no les han explicado bien a bien qué sucedió ni porque se llevaron a sus cachorros. “Estamos pensando en reunirnos el próximo sábado afuera de la fiscalía, la mayor cantidad posible, cerca de las cinco de la tarde para no afectar a tanta gente, de concretarse será en el búnker en la calle Digna Ochoa”, adelantó Sonia.

De manera paralela otras organizaciones y activistas pro animal, recaban firmas en el refugio, ubicado en la calle La Morena y Xochicalco en la colonia Narvarte para que Sofía Paredes recupere a los animales, lo más pronto posible.

