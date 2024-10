El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, presentó una iniciativa para que la elección del Poder Judicial y la consulta sobre Presupuesto Participativo se realicen el mismo día el próximo año.

Actualmente la Constitución capitalina precisa que ningún instrumento de participación ciudadana podrá llevarse a cabo cuando exista un proceso electoral en la Ciudad de México, como lo será la elección de jueces el 1 de junio de 2025.

Ante esto, el edil busca modificar esta situación para que la consulta popular y la relativa al Presupuesto Participativo puedan realizarse el mismo día de la jornada electoral local.

Además, a través de un artículo transitorio propuso especificar que, en virtud de la elección de jueces y magistrados a realizarse el 1 de junio de 2025, “la consulta de Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2025 se llevará a cabo en la misma fecha, para lo cual el Instituto Electoral de la Ciudad de México emitirá los lineamientos y realizará los ajustes necesarios para que dicho proceso participativo sea concurrente con la elección constitucional de los cargos judiciales a elegir en el 2025”.

Mauricio Tabe detalló que con esta propuesta busca defender el dinero de las y los vecinos.

“En el caso de Miguel Hidalgo, corresponden a 100 millones de pesos que se estarían perdiendo y que los vecinos no decidirán. Por eso es que ponemos la señal de alarma, no sólo criticamos sino hacemos una propuesta que va a beneficiar a toda la gente de Miguel Hidalgo y de la Ciudad de México, no tiene colores, vamos por las mismas causas que es mejorar las calles en nuestras colonias y barrios como lo hicimos nosotros”, dijo.

Recalcó que hacer las dos elecciones el mismo día significaría un ahorro muy importante para el IECM, pues en vez de organizar dos jornadas electorales en menos de un mes, sólo realizaría una, aprovechando toda la infraestructura electoral existente.

“Vamos a salvar el Presupuesto Participativo y vamos a aprovechar el mismo día de la elección del poder judicial para que se realicen los procesos de consulta de esa partida ciudadana y así matamos dos pájaros de un tiro y ahorramos muchos recursos para la Ciudad de México en beneficio de la gente porque nosotros debemos velar por el dinero público de la gente para hacer mejorar en sus colonias y de sus beneficios”, dijo acompañado de diputados y diputadas panistas.

