El jefe de Gobierno, Martí Batres, señaló que es falsa la información acerca de que su administración pretenda quitar facultades a las alcaldías en materia de programas sociales, ya que eso implicaría una reforma a la Constitución Política de la Ciudad de México, que él no ha planteado.

En conferencia, Batres citó lo que establece el artículo 53, apartado 12, numeral 3, inciso A, fracción 34, de la Constitución local, para aclarar que las alcaldías tienen la atribución de ejecutar en su demarcación territorial programas de desarrollo social, tomando en consideración la participación ciudadana, así como políticas y lineamientos que emita el Gobierno capitalino.

“Aquí queda perfectamente señalado que las alcaldías en efecto, tienen la facultad de realizar programas sociales en sus demarcaciones territoriales, pero también queda claro que esto debe realizarse, de acuerdo a políticas y lineamientos que emita el Gobierno de la Ciudad de México, y también está claro que el gobierno no ha propuesto ninguna reforma a este artículo, por lo tanto no se ha propuesto que se le quite a las alcaldías la posibilidad de realizar programas sociales”, enfatizó el mandatario.

El jueves pasado, en el Congreso local quedó pausada la aprobación de la nueva Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social, que envió el jefe de Gobierno pero que fue modificada por los legisladores en materia de facultades de las alcaldías.

El motivo es que los legisladores de Morena y del bloque del PAN-PRI-PRD chocaron sobre los alcances de dicha iniciativa, pues los primeros argumentan que lo que se busca es evitar la duplicidad de los programas sociales que brindan las alcaldías con los del Gobierno capitalino, por lo que esto queda claro, mientras que los segundos aseguran que lo que se pretende es quitar facultades para que las demarcaciones puedan diseñar y crear dichas acciones.

“Eso es totalmente falso. Esa facultad que tienen las alcaldías está en la Constitución y no se ha planteado ninguna reforma a la Constitución. Quien diga eso, miente, falsea la realidad”, insistió Batres.

