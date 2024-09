Para resolver el conflicto entre pobladores de San Gregorio Atlapulco y la alcaldía Xochimilco, las autoridades capitalinas ayudarán a que se dé el diálogo entre ambas partes, aseguró el jefe de Gobierno, Martí Batres.

“Somos de la idea de resolver los conflictos por la vía política, por la vía del diálogo y vamos a seguir insistiendo en ello y consideramos que en este tema también, se tiene que resolver por la vía política”, expuso este domingo el mandatario.

En conferencia, Batres recordó que desde hace aproximadamente año y medio, la opinión y disposición del Gobierno capitalino ha sido en favor de que la biblioteca pública que reclaman vecinos de dicho pueblo sea para la comunidad, pero el tema se complicó porque no son instalaciones que la administración capitalina tenga en sus manos.

“O sea, nosotros, por ejemplo, hemos resuelto algunas cosas en otros lugares de una manera relativamente más sencilla, cuando se trata de espacios que el Gobierno de la ciudad tiene en sus manos y ha podido realizar acciones al respecto. Pero aquí, esta es una instalación cuya posesión tenía la alcaldía. Esa es la razón por la que presentó la denuncia por despojo”, explicó.

Señaló que la alcaldía Xochimilco estaba invirtiendo en ese lugar, en la realización de otras obras, y ya no era solo una biblioteca, sino que ese lugar se transformó en un museo, en algo más amplio.

“Y entonces, ese punto se complicó, porque el Gobierno de la ciudad no tuvo inconveniente en estar de acuerdo con los pobladores en que ellos tuvieran la gestión de ese espacio, pero la alcaldía no estuvo de acuerdo en ello, no estuvo de acuerdo, sobre todo porque, como nos comunicó después, había hecho una gran inversión en ese lugar y tenía otro proyecto”, insistió Batres.

