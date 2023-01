Los Chuchos, con la sartén por el mango en el PRD-Edomex

Nos dicen que aunque los perredistas del Estado de México prefieren competir solos en la elección de gobernador que se realizará el 4 de junio, la dirigencia nacional tiene otros planes. Nos comentan que Los Chuchos, liderados por Jesús Zambrano, presidente nacional del sol azteca, empujan para concretar la alianza con el PRI y el PAN y tratar de competir contra Morena y sus aliados en la contienda electoral que definirá al sucesor del priista Alfredo del Mazo. Y esa decisión tendrá que definirse pronto porque el cronómetro electoral en la entidad mexiquense está a punto de iniciar y el tiempo apremia. Nos reiteran que sea cual fuere la determinación, si compiten solos o en coalición los perredistas, Los Chuchos, otra vez, tienen la sartén por el mango.

Diputada escribe su carta a los Reyes Magos

Nos cuentan que algunos diputados escribieron su carta a los Reyes Magos y buscan portarse bien y hacer buenas acciones estos días para que sus deseos se cumplan. Tal es el caso, nos dicen, de la legisladora del PRI Silvia Sánchez Barrios, quien se puso a repartir cientos de carritos, muñecas, juegos de té, peluches y dulces a niños de las colonias San Simón, Peralvillo, Tlatelolco, Guerrero y Rivera de San Cosme. Con esta acción, nos detallan, buscó promocionarse para que los Reyes Magos vean lo bien portada que es, para que este 2023 se le cumpla uno de sus máximos deseos: ser tomada en cuenta como aspirante a la Cuauhtémoc, aunque sabe que la pelea será dura, pues hay otras suspirantes dentro de su propio partido como las legisladoras priistas Maxta González e incluso Tania Larios, quien tiene el apoyo de la dirigencia nacional tricolor encabezada por Alejandro Moreno.

Confía edil de Cuajimalpa salir bien librado

Nos comentan que la inspección que realiza la Auditoría Superior de la Ciudad de México, a cargo de Edwin Meráz, a los programas sociales de la alcaldía Cuajimalpa, en particular a la entrega de juguetes por el Día de Reyes, no tiene preocupado al edil priista Adrián Rubalcava. El propio alcalde reveló esta indagatoria durante su informe de labores, en diciembre pasado, sin embargo, nos precisan que la inquietud de los auditores es que se regalan juguetes de marca, pero esto, nos afirman, está dentro de las reglas y, por ello, confían en que saldrá sin señalamientos pues no es la primera vez que lo investigan y no le hallan irregularidades.