Lesión en Metro no deja caminar a Lourdes

Lourdes resultó lesionada en el choque de la Línea 3 del Metro el pasado sábado, donde murió una joven y 106 personas salieron heridas, según las autoridades capitalinas.

Apenas el miércoles ingresó al Hospital San Ángel Inn, debido a que la lesión en una de sus piernas se incrementó al grado de no dejarla caminar.

Viajaba en uno de los vagones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de Indios Verdes a Universidad, para acudir al Centro a surtir material para su negocio, una papelería.

Cuando ocurrió el choque de trenes, alcanzó a platicar con su hija y, ella a su vez, le pidió a su novio, Diego, que acudiera al lugar del siniestro que oficialmente fue a las 9:16 horas.

Posteriormente pudieron ver a la víctima, a quien paramédicos le dijeron que sólo tenía un golpe y que si quería profundizar en su lesión se sacara unas placas.

Sin embargo, el transcurso de los días generó que un moretón comenzara a aparecer en su pierna, luego un dolor grande que le impidió caminar.

“Tuvo un golpe en una pierna, en ese momento el moretón no se hizo tan evidente, como ahora, estos días que han pasado. No ha mejorado mucho. Justamente, al final, es una molestia, no puede caminar y no puede hacer su vida cotidiana”, narró Diego afuera del hospital.

Comentó que él y su novia vieron en redes sociales que varias personas han acusado que tras el incidente en el Metro y al recibir una revisión rápida en el lugar han presentado secuelas.

“Ellos tienen un negocio de una papelería, entonces fue a comprar sus cosas al Centro, entonces la mañana del sábado iba para comprar todo lo que tiene que comprar. Y ahí en el Metro pasa esta desgracia”, añadió Diego.

Afuera del Hospital San Ángel Inn, donde hasta el martes había 22 usuarios internados, el joven dijo que fue un momento duro para la familia de su novia, y que tuvieron que esperar poco más de dos horas después del choque para poder verla.

“Salieron dos horas después. No sé más allá del golpe en la pierna, no puede caminar, porque sí fue un golpe muy fuerte. Ella no ha podido caminar porque no puede estar de pie”, señaló.

Dijeron que la atención de los paramédicos fue escueta, a pesar de lo dicho por las autoridades capitalinas el día del siniestro.

“La atendió un paramédico, pero no fue más allá, le dijeron que no tenía nada y que para descartar tenía que hacerse una radiografía”, comentó.

Fue hasta el miércoles cuando la señora Lourdes no pudo más y acudió al Hospital San Ángel Inn para recibir atención.

Para Diego, el Metro de la Ciudad siempre ha tenido fallas, pero en esta administración son más los problemas.

“Ha habido un nivel cada vez más bajo, yo suelo usar mucho la Línea 7, los convoyes del Metro tardan. Para los que estudiamos tenemos que salir una hora antes”, señaló.

Comentó que aún no sabe si la familia de su novia buscará alguna acción legal contra las autoridades del STC por las lesiones que registró tras el percance en la interestación La Raza.