La difícil situación del secretario de Salud en el Edomex

En el Estado de México, al secretario de Salud, Gabriel O’Shea Cuevas, se le está complicando de más la pandemia del coronavirus. Nos dicen que trae dos vertientes muy complicadas. La primera de ellas es el crecimiento del número de infectados por Covid-19 que se encuentra en la fase más crítica. La segunda, nos dicen, es la manifestación de los médicos y enfermeras reclamando el abastecimiento de medicamentos, guantes y cubrebocas para atender a los pacientes. Nos dicen que la dependencia ya entró en contacto con el sindicato para tratar de bajar la temperatura a esta situación, pero en cualquier momento podría calentarse de nuevo.

Se les atoran los 400 mdp a Morena

Los que no dan pie con bola son los diputados de Morena en el Congreso de la capital, pues nos encontramos en la fase 2 por la epidemia del coronavirus y la bancada, que encabezan Martha Ávila Ventura y José Luis Rodríguez, no logran resolver cómo donar 400 millones de pesos que prometieron para ampliar la infraestructura sanitaria de la capital del país y hacer frente a este mal. Lo que nos dicen es que no acaban de cuadrar las cifras en los ajustes a los presupuestos para llegar a ese monto. Ante esta situación, nos hacen ver que es casi seguro que pasará la enfermedad y nunca donarán el dinero que prometieron.

Coacalco se niega a endurecer medidas

Las autoridades de Coacalco no quieren endurecer las medidas de restricción para evitar que los residentes salgan de su casa por el riesgo que existe de que puedan contraer Covid-19. Nos dicen que desde hace unos días, iniciaron un perifoneo en todas las comunidades para concientizar a la gente de que la mejor manera de proteger a su familia y a ellos mismos es respetar la cuarentena sugerida por las autoridades de Salud. Nos dicen que también el alcalde morenista, Darwin Eslava, ordenó aumentar la vigilancia en todo el territorio para evitar robos y saqueos en establecimientos comerciales. Hasta ahora no se ha registrado alguno durante la contingencia y así quieren las autoridades locales que continúe la situación.