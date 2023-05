Nezahualcóyotl, Méx.- Un juez del Poder Judicial del Estado de México , adscrito al Juzgado de Control del Distrito de Nezahualcóyotl , aprobó la suspensión condicional del proceso que enfrentaba Roxana “N” por el delito contra el respeto a los muertos y violaciones a las leyes de inhumación y exhumación, en agravio de Sinaí “N”, hombre al que mató, presuntamente por golpearla y violarla en mayo pasado.

La joven de 21 años de edad, originaria del estado de Oaxaca, permanecerá en prisión en el penal Neza Bordo por el delito de homicidio .

Según la carpeta de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ( FGJEM ), el 8 de mayo Sinaí se encontraba en compañía de Roxana “N”, quien lo estranguló hasta privarlo de la vida, luego le cortó diversas partes del cuerpo.

Más tarde, salió del domicilio con el cuerpo de la víctima en un costal y una bolsa negra, pero al momento de arrastrarlo fue detenida por policías municipales de Nezahualcóyotl.

Colectivos feministas

han expresado su apoyo a la joven recluida y han exigido su libertad inmediata porque argumentan que actuó en defensa propia.

"Sé que muchos dirán que es mi culpa, lo dejé entrar"

Roxana "N", quien nació en Pinotepa Nacional , Oaxaca y radica desde hace siete años en el municipio de Nezahualcóyotl, se dirigía el 8 de mayo a su casa, pero unas calles antes de llegar se encontró a una amiga y se quedó a platicar.

Según una carta que escribió la joven, difundida por el colectivo Nos Queremos Vivas Neza, minutos después se unió a la plática un muchacho de nombre Sinaí, a quien ella sólo conocía de vista, al despedirse el sujeto que era trabajador de una tienda de abarrotes, se ofreció a acompañarla y ella aceptó.

“Llegó cuando yo me estaba retirando, se ofreció a llevarme a mi domicilio que es muy cercano, cuando llegamos se puso necio, me obligó a dejarlo entrar, me insistió que vivía muy lejos que lo dejara quedarse a dormir en mi cuarto, insistió tanto que me asusté, me dio miedo, por tonta accedí, sé que muchos me juzgarán por lo que hice, y tal vez dirán, es su culpa ella, lo dejó entrar, estaba espantada, tenía miedo, lo dejé entrar, le puse una colchoneta en el piso, y le dije que ahí se podía quedar”, contó.

Cuando ya estaba acostada en su cama Roxana, quien es madre de un niño de cuatro años, Sinaí la atacó físicamente y la violó, mientras se defendía ella tomó una playera y lo asfixió hasta provocarle la muerte, de acuerdo a su relato.

Asustada metió el cuerpo en un costal, salió y lo dejó en la calle Organillero, en la colonia Benito Juárez , pero en ese momento un vecino la observó y pidió apoyo de policías municipales que iban pasando, quienes al revisar el costal hallaron el cuerpo de un hombre, por lo que fue detenida e ingresada al penal Neza-Bordo.

En la misiva Roxana aceptó que asesinó al hombre, pero lo hizo en defensa propia porque había abusado sexualmente de ella.

Denunció que no le realizaron pruebas periciales, examen médico, psicológico e inclusive que no presentó su declaración donde narró que fue violada.

“Sé que seré condenada por defender mi cuerpo, por defenderme como mujer, por haber castigado a mi agresor, por no haberme quedado callada, y por haber actuado. Ahora que estoy recluida me pongo a pensar que las leyes y la sociedad son injustas, tal vez debí dejar que mi agresor se saliera con la suya, se fuera y me dejara tal vez muerta o herida. Para no tener que vivir esto que vivo", redactó.

