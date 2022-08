Inseguras: con miedo al acoso en Chimalhuacán

Chimalhuacán, Méx.— El amor se acabó cuando empezaron las agresiones. Su cuento de hadas sólo duró unos meses y luego todo fue un suplicio para Alejandra.

Tenía 19 años cuando inició una relación con su novio, pero después de cumplir un año de vivir juntos, él se volvió violento, celoso y controlador. Los gritos y agresiones verbales escalaron a golpes y maltrato físico. También sufrió abuso sexual durante la mayor parte de la convivencia, que se fue haciendo tortuosa.

“Incluso, estar con él en la parte sexual sin que yo quisiera, me obligaba, me forzaba”. Alejandra sufría con él, pero no lo podía dejar y tampoco lo denunciaba.

Cuatro años después “decidí terminar la relación y es cuando empieza el acoso contra mí, porque él no estuvo de acuerdo en que se terminara, comienza a amenazarme, a agredirme verbalmente, sicológicamente, también a mi familia le mandaba mensajes, amenazas, y yo después tenía miedo hasta de salir porque él encontraba la manera de localizarme, me gritaba y me amenazaba constantemente”, contó Alejandra, quien ahora tiene 23 años de edad.

Todos eran responsables de la ruptura menos él. Culpó a la familia de Alejandra de que su noviazgo se terminó por su intervención, y por eso también arremetió contra ellos.

Se armó de valor y finalmente lo denunció ante las autoridades. “Al principio no lo hice porque era mi pareja y duré mucho tiempo con él, y preferí guardarlo para mí, pero llegó un punto en que ya era demasiado, y al hablar con mi familia decidieron apoyarme y hacer la denuncia”, narró.

El agresor fue detenido y actualmente enfrenta un proceso legal en su contra; mientras, Alejandra recibe ayuda en la Unidad Especializada para la Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y de Género (Uepavig) del gobierno de Chimalhuacán.

Acoso y violencia sexual, en ascenso

Chimalhuacán es el quinto municipio más poblado del Estado de México y en la zona oriente sólo es superado en habitantes por Ecatepec y Ciudad Neza, pero ocupa el primer lugar en acoso personal y violencia sexual entre las 75 ciudades del país que fueron incluidas en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), correspondiente al segundo trimestre de 2022.

En la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) se hizo la medición en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en ocho municipios del Estado de México: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Toluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Atizapán y Chimalhuacán.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana se efectuó en 27 mil viviendas de 75 ciudades del país, entre personas mayores de 18 años.

Los resultados correspondientes a acoso sexual y violencia sexual están basados en experiencias de los entrevistados.

En ese rubro, el municipio mexiquense de Chimalhuacán —que estuvo gobernado del 2000 a 2021 por alcaldes emanados de la organización priista Movimiento Antorchista— registró un porcentaje de 25.7% de acoso personal y violencia sexual en lugares públicos entre la población mayor de 18 años, durante el primer semestre de 2022.

La alcaldía capitalina de Tláhuac, con 23.8%, se situó en el segundo sitio en ese rubro. A nivel nacional, el porcentaje de acoso personal y violencia sexual de personas mayores de 18 años fue de 16.9% en el mismo periodo.

En lo que respecta al acoso y violencia sexual particularmente a mujeres, Chimalhuacán también se ubicó en la primera posición, con 36.1%.

En segundo sitio se encuentra Cancún, Quintana Roo, con 35.6%, y en tercer lugar la alcaldía Tláhuac, con 35.4%

A nivel nacional, el acoso personal y violencia sexual contra las mujeres fue de 24% durante los primeros seis meses de este año.

Miedo al transporte

Vanesa tiene temor de subirse a un “chimeco” (camión suburbano que circula en municipios del oriente del Valle de México), porque vivió varias experiencias desagradables para ir de su casa al trabajo y viceversa.

La última ocasión que lo hizo fue en septiembre del año pasado. Salió de su domicilio y abordó la unidad a la altura del Deportivo El Chimalhuache, para llegar a la estación del Metro Pantitlán y de ahí continuar hasta su trabajo.

“Al subirme a la mitad de la ruta, se subió después un vecino, prácticamente vive a la siguiente calle de donde yo vivo. Me subo y luego él se sube, quedamos juntos porque ya iba lleno el camión, él simula que traía demasiadas cosas en su mochila y se queda pegado a mí.

“Al momento de moverse el camión, de que hay mucha gente, me empieza a agarrar, a tener contacto conmigo y yo lo noto, cuando se bajan unos pasajeros yo me muevo porque hay un poco más de espacio y él se mueve conmigo, como si se fuera a bajar, pero no, me está siguiendo, está encima de mí y ya no le hago caso”, relató.

Así fue todo el trayecto de Chimalhuacán hasta Pantitlán. El sujeto le hizo tocamientos contra su voluntad. Las otras señoras que viajaban se dieron cuenta de lo que ocurría, pero sólo le hacían caras al hombre o movían la cabeza para desaprobar lo que pasaba.

“Al momento de bajarme en Pantitlán me agarró las nalgas y se me pegó más por atrás, me jaló, me pegó contra él por atrás”, recordó.

“La verdad, a mí me cuesta mucho alzar la voz, decirle quítate o algo así. Lo tuve que solucionar yo misma, porque pensé: ‘tú fuiste la culpable porque no le dijiste que no’”, dijo.

Esa fue la última vez que Vanesa se subió a un “chimeco”. Incluso, decidió dejar de trabajar, pues no fue la primera vez que le hicieron tocamientos y sufrió acoso sexual en el transporte público.

Fueron varias ocasiones en las que estuvo en esa situación, pero nunca denunció a los agresores.

“Se suben marihuanos, chavos, el último fue un señor como de 40 años, ahora ya no me subo a esos camiones, bajo del cerro en taxi y luego tomo una combi, y aunque también se me quedan viendo ya no siento tanto miedo de que pueda ocurrir algo así, porque ¿cómo es posible que dejara de usar ese transporte público?, pero a ese nivel llegó el miedo”, lamentó.

Actualmente, Vanesa, quien tiene 21 años de edad, está en terapia en la Unidad Especializada para la Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y de Género de Chimalhuacán, donde le han dicho que no debe normalizar lo que le pasó, pues pensó que no era grave lo que ocurría y poco a poco ha dejado de sentir miedo de viajar en transporte público.

Sorprenden datos de la ENSU

Autoridades de Chimalhuacán, municipio que desde el 1 de enero pasado es gobernado por la alcaldesa morenista Xóchitl Flores Jiménez, se mostraron sorprendidas por los resultados que dio a conocer la ENSU, pues los datos que tienen no demuestran la gravedad de lo que es el acoso y violencia sexual en su territorio.

En el primer semestre de 2022, la Unidad Especializada para la Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y de Género brindó 933 atenciones a personas violentadas, de las cuales 70 fueron de carácter sexual.

En lo que se refiere a acoso o violencia en lugares públicos fueron 18 víctimas, todas mujeres, nueve de ellas menores de edad. Por hostigamiento sexual se atendió a tres mujeres, dos de ellas menores de 18 años. Por violación, 24 femeninas, 11 de las cuales fueron menores de 18 años.

Por tentativa de violación, una mujer mayor de 18 años. Por piropos inapropiados tres, dos de las cuales eran menores de 18 años de edad.

Las atenciones que ofrecieron en el Uepavig durante el primer semestre de este año representa una reducción de 8% respecto al segundo semestre de 2021.

“Lo que predomina dentro de las atenciones de la unidad es más la violencia sicológica en conjunto con una violencia física, eso es lo que tenemos más de referencia.

“En cuanto a acoso y violencia sexual sí tenemos registro, pero muchos no lo dicen como tal, pero si tenemos respecto a violencia sexual en general porque se puede dividir en varias modalidades”, comentó Leticia Medrano Ayala, directora de la Uepavig.

En Chimalhuacán hay mayor incidencia de violencia sexual en menores de edad, entre los 12 a 16 años, principalmente.

Lo que ha alertado a la unidad de atención a víctimas es que en los últimos meses también se han registrado casos de acoso y violencia sexual contra hombres, incluidos menores de edad, lo que antes no se daba a conocer de manera pública u oficial.