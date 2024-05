Luego de que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) reservó por tres años la información de los resultados del agua contaminada extraída de la alcaldía Benito Juárez, suman dos recursos de revisión, mismos que se encuentran en sustanciación para saber si la reserva se hizo conforme a derecho, dio a conocer Arístides Rodrigo Guerrero, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Info CDMX).

Además, a prácticamente más de un mes de que vecinos de la alcaldía denunciaron que les llegaba el líquido contaminado a sus hogares, ya son 130 solicitudes de acceso a la información relacionadas con este tema, reveló.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el comisionado presidente señaló que, primero, el Info CDMX tendrá que verificar si la reserva que realizó el comité de transparencia del Sacmex se hizo conforme a derecho, de lo contrario, se podría revocar.

“Hay dos recursos de revisión relativos a ese tema y en esos recursos, cada una de las ponencias vamos a tener que estudiar cómo se lleva a cabo la reserva y si se hizo conforme a derecho, porque en caso de no haberla hecho el Info CDMX va a modificar o revocar, pero yo no me atrevería a anticipar si se hizo bien o mal la reserva, porque es un recurso de revisión que estamos en sustanciación y, además, cada uno de los integrantes del colegiado tendrá su diferente opinión e interpretación”, dijo Guerrero.

En su caso, apuntó que él siempre opina conforme al expediente, considerando en qué términos se llevó a cabo la reserva y en qué términos se presentaron también los recursos de revisión.

“Si bien hay dos recursos de revisión, al momento hay 130 solicitudes de información relativas al tema, que también son susceptibles de que exista un recurso de revisión, ¿qué va a pasar si empieza a haber mayor número de recursos de revisión? Muy probablemente muchos de ellos se acumulen para que puedan ser resueltos en sesión pública”, indicó el comisionado.

Dichos recursos de revisión están identificados con las claves INFOCDMX.RR.IP/2197/2024 y INFOCDMX.RR.IP/2211/2024.

El comisionado presidente insistió en la responsabilidad que tiene el Info CDMX como colegiado en no anticipar una opinión en torno a recursos de revisión, sino en resolverlo conforme a lo que hay en el expediente, por lo que prefirió no emitir una postura sobre el caso.

Por otro lado, comentó que ha habido un aumento en las solicitudes de información que emite la ciudadanía con respecto a temas que tienen que ver con el medio ambiente de la Ciudad de México. “¡Qué bueno que se presenten solicitudes de acceso a la información vinculadas con el medio ambiente!, en este caso en concreto con el agua”, explicó.

El agua contaminada en la zona norponiente de la alcaldía Benito Juárez ocasionó la molestia de vecinas y vecinos, quienes pidieron a las autoridades explicaciones e investigar y dar a conocer cuál es el contaminante.

En tanto, diputados de la oposición solicitaron hace unos días al Info CDMX hacer las observaciones correspondientes para echar atrás la medida por la que optó el Sacmex, toda vez que a la ciudadanía le preocupa saber qué sustancias se encontraron en el líquido.

El gobierno de la Ciudad de México ha indicado que trabaja para determinar la causa de la contaminación del agua.