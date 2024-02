Hoy No Circula: ¿Qué autos no podrán transitar este viernes 23 de febrero en el Valle de México? Este jueves se activó la Fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México por lo que te decimos qué autos no van a circular el día de mañana

De acuerdo con el funcionamiento, durante la contingencia ambiental, las restricciones vehiculares impuestas por el programa Hoy No Circula, son más severas. Foto: Samyra Sosa. EL UNIVERSAL