La señora Bolaños había planeado un día ideal con Marco Antonio, su hijo de 35 años: alistarían el desayuno y luego irían a nadar. Habían dispuesto ya incluso una maleta de viajero pequeña con ropa para meterse a la alberca.

Entonces escuchó un fuerte golpe y gritos, creyó que su hijo había aventado algo desde la ventana, lo buscó y no lo encontró. Entonces miró a la ventana y lo vio, desde el sexto piso en donde vive, gritando la jardinera de la calle.

“No me esperó, se desesperó”, dijo la mujer de 69 años entre lágrimas, ante la mirada de los vecinos del edificio José María Chávez, en la Unidad Habitacional Tlatelolco. “Dios quiera que sobreviva, sí oí las ramas, pero jamás me imaginé que se había aventado”.

Marco Antonio tenía problemas emocionales, cuenta su mamá

La mujer contó que pensaba mudarse la semana próxima, porque su hijo ha mostrado síntomas de problemas emocionales que le preocupaban: “Ya no me dio chance, le dije, ‘espérame, nos íbamos a ir a provincia, ahí, al campo libre’, pero ya no me dio chance, ahora a ver qué pasa”.

La mamá de Marco Antonio, con maleta en mano, se mantuvo llorando a su lado, mientras este, que no perdió la consciencia, gritaba por las heridas causadas por la caída. De inicio, mostraba fractura de Fémur, aseguraron elementos del ERUM en el lugar.

El hombre estaba recibiendo tratamiento en el Hospital 20 de Noviembre, mismo que abandonó el año pasado: “Ya no me dejaba ni salir porque dice que ‘me van a matar’. (Yo le decía) ‘hijo ya estás grande’”, contó su madre.

“He estado saliendo con él diario, precisamente porque se pone mal. He estado lidiando con esto, (y esto pasó) nomás fue en lo que fui por una crema”, detalló.

Antes de despedirse, la madre agradeció a los elementos de servicios de emergencia y ofreció disculpas por el momento: “Está consciente eso es lo que le doy gracias a Dios, que está consciente, entonces sí hay esperanza. Perdón, no hubiera querido hacer esto”, dijo a los presentes, entre lágrimas y muestras de desesperación.

Lee también: El suicidio en México

Señales de aviso y cómo prevenir el suicidio

El suicidio es un problema de salud mental muy complejo. Hablar de querer morirse es una conducta que debe tomarse en serio y ofrecer ayuda a quien lo manifieste. Otras señales de alerta son:

Hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir

Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable

Hablar de ser una carga para otras personas

Aumentar el uso del alcohol o las drogas

Actuar de manera ansiosa, agitada o peligrosa

Dormir muy poco o demasiado

Aislarse o sentirse aislado

Exhibir ira o hablar de vengarse

Exhibir extremos de temperamento

Si detectas alguna de estas o varias señales no la dejes sola, pide ayuda a un especialista médico, psicólogo, tanatólogo o terapeuta. Retira cualquier arma, sustancias, alcohol, drogas, o los objetos afilados que pudieran utilizarse en un intento de suicidio.

Puedes buscar ayuda a través de las redes sociales de la Línea de la Vida @LaLineaDeLaVidamx y @LineaDe_LaVida, así como vía telefónica 800 911 2000.

