La protección de los menores es esencial, por lo que siempre hay que privilegiar la familia extendida antes de que lleguen a otros lugares, aseguró el coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, Juan Martín Pérez García.

El especialista indicó que los niños y niñas padecieron bastante durante la pandemia de Covid-19 ya que hubo un incremento de 100% de violencia familiar, en la mayoría de los casos, lo que se tradujo en la separación de los infantes de sus familiares, vulnerando todos sus derechos.

Asimismo, detalló que hubo un aumento de los delitos de violencia hacia los menores, por ejemplo, 50% en abuso sexual, 30% en corrupción de menores, motivo para que no estén con la familia primaria, es decir, tíos, abuelos o familiar cercano, por lo que hay otras opciones.

“Cuando hablamos de la familia extendida es colocar el derecho del niño en el centro, con tíos, abuelos. Mientras que las familias temporales van a permitir que los niños sigan teniendo un vínculo con su papá o mamá posteriormente a que superen algún juicio que no les permitan estar juntos”, explicó.

Ante los casos de padres y madres que llevan un proceso judicial, la directora de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF de la Ciudad de México, Lizzeth Hernández, explicó que cuentan con el programa Hogares de Corazón, a través del cual familias dan acogimiento temporal a niños y niñas que no pueden vivir con su familia de origen, sin fines de adopción y sólo para brindar cuidado, protección y crianza positiva durante un periodo de tres a seis meses o más. La familia recibe un apoyo económico de 4 mil pesos mensuales.

“Desde que llegamos el 5 de diciembre de 2018 empezamos a buscar diferentes esquemas para la reintegración con la familia, es decir, el derecho a la familia. Actualmente, en el programa Hogares de Corazón tenemos 24 familias que están bajo ese esquema, y de enero al 27 de abril nos han recibido 104 niños y niñas, de los cuales 56 siguen bajo este esquema”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

Detalló que las familias que forman parte del programa deben cumplir una serie de requisitos que van desde el tema sicológico, socioeconómicas, así como constancia de no deudor alimenticio, y una vez que pasen las valoraciones son certificadas y se les realiza un perfil de los niños que pueden cuidar, que pueden ser uno o dos. “La mayoría de niños va de los meses de edad hasta los nueve años”, explicó Lizzeth Hernández.

De identificarse en alguna de las fases del proceso de evaluación que la familia es no viable, se le notificará dicho resultado a fin de no extender innecesariamente el proceso, agradeciendo la generosidad de los miembros de la familia por haber participado en el proceso de selección.

De acuerdo con el DIF capitalino, se han atendido a más de 6 mil niños y adolescentes, a quienes se les ha restituido el derecho a la familia mediante opciones reconocidas por la ley como acogimiento de la familia extensa, reintegración con familia de origen, Hogares de Corazón y acogimiento con fines de adopción.

La funcionaria añadió que los infantes son acogidos por una familia ya que no cuentan con cuidados parentales o son víctimas de violencia o de algún delito, está en riesgo su integridad y que se encuentren en las Agencias del Ministerio Público o bien en el Centro de Estancia Transitoria para Niños y Niñas.

“Siempre se busca darle una certeza jurídica a la niña o al niño, primero se hace una investigación para la búsqueda de redes familiares para que concluya su carpeta de investigación, cuando la carpeta de investigación se determina y los padres llegan a ser juzgados y no pueden regresar al entorno familiar se inician los juicios de pérdida de patria potestad y entonces es ahí donde pasan de un evento a la adopción, antes de ser acogidos por una familia”, explicó.

El DIF ha atendido a más de 6 mil casos de niños en diversos esquemas.

Agregó: “Hasta ahorita, excepcionalmente en una sola ocasión nos ha ocurrido que una familia [del programa] dice a mí me gustaría mucho adoptar, pero hay que recordar que la situación jurídica de las niñas o niños no siempre va a permitir que entre en un esquema de adopción, entran al cuidado temporal y su situación jurídica no está definida”.

En ese sentido, el coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe comentó que es “ilegal” que las familias de acogimiento puedan adoptar, porque la normativa establece que son rutas distintas a la adopción, ya que generaría conflicto de interés.

No obstante, indicó que los esquemas para elegir a la familias de acogimiento son los correctos, ya que están basados en diversos estudios que van desde lo sicológico a lo económico.

Cabe mencionar que el DIF local tiene diversas opciones reconocidas por la ley para salvaguardar su derecho a vivir en familia: familia de origen, familia extensa, Hogares de Corazón (familias de acogimiento temporal), familias con fines de adopción y Centros de Asistencia Social (CAS).

Respeto a los menores

Mónica, quien no quiso dar su nombre completo por temas de privacidad, es parte del programa Hogares de Corazón, apuntó que ser parte de él ha sido gratificante, pues ha llevado sonrisas a niños cuyos padres se encuentra en pelea en tribunales.

“Sólo puedo decir que han sido etapas de respeto y aprendizaje. He visto al menos una docena de sonrisas de niños que han dejado las lágrimas, ya que no ven a sus padres peleando o que han salido de un ambiente de violencia. Nosotros podemos decir que somos la última opción cuando nadie los recibe, pero no importa ya que los tratamos igual o mejor que su familia más cercana”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

Registro

El defensor de derechos humanos de la niñez comentó que la pandemia también evidenció que las autoridades federales y locales no se preocuparon por tener un registro claro de los menores que quedaron en orfandad, ya que se calcula que fueron más de 300 mil.

“Por el rango de edad que murieron, los menores son fundamentalmente adolescentes. Antes de ofrecer los apoyos necesitamos un padrón actualizado, por ejemplo: la Beca Leona Vicario fue prácticamente simulación, ya que no cubre a los niños y niñas que quedaron en orfandad”, señaló.