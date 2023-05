La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum respaldó el trabajo de la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, esto luego de que líderes de partidos PAN, PRI y PRD mostraran su apoyo al alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada y acusaran que hay persecución política encontró de opositores.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, rechazó que exista una persecución política contra la oposición, y señaló que la fiscal solo realiza una investigación sobre denuncias de corrupción inmobiliaria.

“Lo que por lo menos nos interesa que le quedé claro a la ciudadanía, es que no es un asunto de persecución política; toda la vida luchamos contra ello, cómo vamos nosotros a actuar así”.

“El tema aquí es que hay pruebas, documentos, testigos que hablan de una corrupción inmobiliaria en la Benito Juárez; entonces, por más que ellos quieran decir que no es cierto, que es una persecución, la fiscal hace una investigación, que da a conocer a los medios de comunicación, en donde hay muchas personas involucradas, hay un exalcalde detenido. Ustedes creen que ¿un juez –porque aquí no solo participa la Fiscalía, participa el Tribunal de Justicia– vaya a dar una orden de aprehensión cuando no hay sustento? Más en un caso así”, aseguró.

También el secretario de Gobierno, Martí Batres respaldó a Ernestina Godoy y aseguró que realiza una investigación sobre denuncias que interpusieron los vecinos de Benito Juárez. Además, destacó que es autónoma.

“Aquí la fiscal Ernestina Godoy, en el marco de su autonomía, de la autonomía de la Fiscalía, ha realizado una investigación que vecinos de Benito Juárez pedían desde hace años sobre el tema de la corrupción inmobiliaria, ese es el punto, ese es el tema”, dijo Batres.





