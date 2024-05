“A un niño de aquí le tiraron agua con cloro por maldad, por jugar en la acera (...). Entendemos que les estorbamos, pero nuestra meta no es quedarnos aquí toda la vida”. expresó Clarisa, migrante hondureña residente del campamento en las vías del tren de la zona de Vallejo.

Como ella, varios migrantes afirmaron haber recibido malos tratos por parte de algunos vecinos, hecho que ha generado tensiones entre ellos y habitantes de la colonia Vallejo, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

“Hay gente que es buena persona, no puedo hablar por todos los mexicanos, pero uno que otro nos trata mal, y es feo porque nosotros no estamos en nuestro país y no nos vamos a pelear, somos personas de bien”, insistió.

En el asentamiento aledaño a las vías del tren hay unas 370 tiendas de campaña y casas improvisadas, según autoridades. En ellas habitan personas originarias de Honduras, Venezuela, Colombia, Ecuador y Haití.

Daniela es una de las pocas vecinas que afirma llevar una buena relación con los migrantes, y externó que trata de ayudarlos, ya sea con comida, ropa, agua e incluso da asilo a quienes pueda, principalmente niños.

“Hay algunos [vecinos] que los tratan bien, pero la mayoría no y ya no los quieren aquí. La otra vez una vecina le aventó agua con cloro a un niño”, confirmó Daniela González, vecina de la colonia Vallejo.

