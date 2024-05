El jefe de Gobierno, Martí Batres, informó que hasta el momento no hay registro de personas deshidratadas, ni hospitalizadas derivadas de las temperaturas superiores a los 30 grados que se han registrado en la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, informó que en siete días se han otorgado 140 mil raciones de agua en ocho puntos de hidratación que se ubicaron en la Zona Centro de la Ciudad de México para apoyar a la población ante la ola calor que se registra y que es superior a los 30 grados.

“Por eso son los puntos de hidratación. Estamos previniendo que no se den situaciones de deshidratación. No hemos tenido ningún caso de deshidratación, afortunadamente; no hemos tenido casos de hospitalizaciones, situaciones de ese tipo, y se está buscando prevenir, evitar que se pueda dar cualquier situación de ese tipo”, remarcó.

“No nos han proporcionado ningún tipo de alerta especial. Es decir, no se ha presentado ninguna situación delicada derivada de las temperaturas. No es en esta región del país donde se han presentado las más altas temperaturas. Hay casos de temperaturas muy elevadas en San Luis Potosí como de 50 grados. Aquí hemos estado treinta y tantos, las más altas, entonces no hemos tenido problemáticas graves”, aseguró

Durante su participación, el secretario de Inclusión y Bienestar Social, Juan Gerardo López Hernández, detalló que desde el 12 de mayo comenzó la colocación de 8 puntos de hidratación ubicados en la zona centro de la capital (carpas con surtidores de agua) que auxilian a la población en temperaturas que superaron los 30 grados, “es la zona de mayor afluencia de peatones”. Se otorgan alrededor de 20 mil raciones por cada punto.

Los puntos están ubicados: cuatro en cada esquina del Zócalo peatonal, otro punto en el metro Pino Suárez, otro en el Monumento a la Revolución y 2 ubicados en la Alameda Central (Dr. Mora y Bellas Artes). También se encuentra personal médico para brindar apoyo, en caso de presentarse “golpe de calor”.

Los puntos de hidratación permanecerán hasta el martes de la semana que viene y su reubicación o permanencia dependerá de las condiciones climáticas, en un horario de 11:00 a 16:00 horas.

“El agua es producida en dos plantas purificadoras que tiene Sibiso en Villa Mujeres, en el Norte; y el Sur, en Cuemanco”, añadió.

“Llevamos repartidas 140 mil raciones de agua. Hemos puesto mucho cuidado que se proporcione en vasos desechables, con rápida degradación biológica”, concluyó.

