García Harfuch reitera que no buscará la Jefatura de Gobierno en 2024; su plan es seguir en equipo de Sheinbaum

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, reiteró que no busca ser candidato a la Jefatura de Gobierno en las elecciones de 2024, ya que está enfocado en seguir al frente de la policía capitalina.

No obstante, el jefe de la policía indicó que su interés a futuro es seguir en el equipo de la mandataria capitalina Claudia Sheinbaum Pardo.

"Lo que nos gustaría, y hablo en plural por el equipo de la Secretaría de Seguridad que está con nosotros es que la ciudadanía sepa que tienen una policía que no tiene distracción alguna, nuestro trabajo y mi trabajo en particular no permite tener una distracción así, como lo comentamos sería muy malo para la propia policía y muy malo para la ciudadanía".

Omar García Harfuch indicó que tiene la responsabilidad de seguir al frente de la SSC, pero que lo que le gustaría es seguir en el equipo de Claudia Sheinbaum.

"Me gustaría continuar en el equipo de la Doctora"

"El encargo que yo tengo es ser jefe de la Policía de la Ciudad de México y eso es lo que desarrollamos todos los días, no solo yo sino todos los subsecretarios y subsecretaría y lo estamos haciendo todos los días, y no) pensar en algún tipo de especulación a futuro, a mi lo que me gustaría es continuar en el equipo de la Doctora Claudia Sheinbaum".

A pregunta expresa sobre si se descarta para participar como candidato a la Jefatura de Gobierno, el secretario dijo que sí, pues no tiene otro interés de solo hacer su trabajo.

"Sí nos descartamos porque soy Jefe de la Policía no tengo ningún otro interés que hacer la tarea que me es instruida todos los días".

Sheibaum garantiza triunfo de Morena en el 2024

Al respecto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, mencionó que "hay muchos compañeros y compañeros (que pueden participar), pero lo que si te puedo decir con garantía es que va a ganar nuestro movimiento en el 2024".

EL UNIVERSAL publicó este martes una encuesta dónde se menciona que diversos personajes gozan de un considerable reconocimiento de nombre. Destacan el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch (56%); la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez (56%); la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada (53%); el secretario de Gobierno, Martí Batres (52%), y el presidente nacional de Morena, Mario Delgado (51%). Salvo Xóchitl Gálvez, todos pertenecen al partido gobernante, Morena.

La encuesta en vivienda de Buendía & Márquez, en exclusiva para EL UNIVERSAL, también revela que 54% califica positivamente las acciones del Gobierno capitalino para resolver los problemas del Metro, mientras que 34% las califica negativamente.

