Funcionaria de CDMX acusa que le pidieron la renuncia por simpatizar con Ebrard

La servidora pública Luz María Rodríguez Pérez, adscrita a la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología (SECTEI), denunció que se le solicitó su renuncia, presuntamente por tener "simpatía" política por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

En redes sociales, Rodríguez Pérez comentó que tras 4 años laborando concluyó su ciclo en el Gobierno local, ya que recientemente le solicitaron su renuncia, "la causa es mi simpatía hacia @m_ebrard, ésta es de décadas, él me motivó e inspiró a ayudar en la Ciudad. Grandes amigas y amigos quedan de este paso, nos veremos pronto".

"Nuestras preferencias no deberían ser motivo de división, al contrario, son tiempos de unidad en torno al Presidente y al proyecto de la cuarta transformación de la vida pública de México. En eso seguiré, hay muchísimo por hacer", escribió.



Hoy, tras casi 4 años, concluyo mi ciclo en el @GobCDMX. Recientemente se me solicitó renunciar. La causa es mi simpatía hacia @m_ebrard, ésta es de décadas, él me motivó e inspiró a ayudar en la Ciudad. Grandes amigas y amigos quedan de éste paso, nos veremos pronto.

Al respecto, la STECI explicó que la baja de la servidora se trataba de un error y que no está relacionada con un tema político por lo que le volvieron a ofrecer la plaza.

"Lo anterior se trata de un error de la SECTEI, pues tras una revisión de los servidores públicos que se habían reincorporado después de la pandemia, esta dependencia no halló registro alguno de la asistencia de Rodríguez Pérez; no obstante, no se corroboró que dicha ciudadana estaba comisionada a la Subsecretaría de Gobierno, donde laboró hasta el mes de agosto".

Y agregó: "Esta circunstancia no está relacionada con algún tema político. El Gobierno de la Ciudad de México contactó a Rodríguez Pérez para ofrecerle nuevamente su plaza de trabajo, si es que ella así lo desea".



Con relación a la renuncia de la servidora pública Luz María Rodríguez Pérez, adscrita a la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología (SECTEI), esta dependencia informa lo siguiente: