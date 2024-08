El jefe de Gobierno, Martí Batres, informó que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) publicó un acuerdo en la Gaceta Oficial para suspender cuatro trámites administrativos sobre construcciones, incluyendo los Polígonos de actuación y Sistemas de Transferencia de potencialidades en 135 pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México.

“Tomamos la decisión de proteger a los pueblos para que el desarrollo de alto impacto no los afecte, no los destruya, para que no se puedan construir grandes torres, para que no los afecte el predial”, dijo el mandatario capitalino durante la novena entrega de créditos del Fondo Para el Desarrollo Social (Fondeso) en la alcaldía de Xochimilco.

Afirmó que este acuerdo tiene el objetivo de proteger y garantizar la conservación de dichas zonas ante proyectos de desarrollo urbano de alto impacto y deriva del decreto emitido el 1 de agosto.

“Hoy, como consecuencia de ese decreto que sacamos, la Seduvi publica un acuerdo por el que se suspenden varias figuras en los cascos de los pueblos, en las Áreas de Conservación Patrimonial y se suspenden ahí los llamados Polígonos de Actuación y los Sistemas de Transferencia de Potencialidad, para que en un pueblo se respete su arquitectura, su forma de vida y no destruyamos los pueblos con torres y centros comerciales, en fin, eso que se haga en otros lados, pero no dentro de los pueblos históricos de la Ciudad de México”, sostuvo.

En el Acuerdo para la Protección de las Áreas de Conservación Patrimonial y Espacios de los Pueblos y Barrios se establece que los trámites se suspenden en predios e inmuebles dentro de las zonas protegidas y sus colindancias.

Se trata de cuatro trámites: el Dictamen de aplicación de la normatividad de uso del suelo o las normas generales de ordenación respecto de la Norma General de Ordenación 10. Los Certificados Únicos de Zonificación de Uso del Suelo con la aplicación de las Normas de Ordenación sobre Vialidad de cada Programa Delegacional y Parcial de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México.

El Dictamen y Acuerdo para la Constitución de Polígonos de Actuación y la aplicación del Sistema de Transferencia de Potencialidad del Desarrollo Urbano.