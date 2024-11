Ciclistas sobre las banquetas, afuera de las ciclovías, circulando en sentido contrario e incluso utilizando los carriles de los coches para rebasar, pueden observarse cotidianamente en las calles de la Ciudad de México.

“Nos falta un poquito de cultura a los automovilistas y a los ciclistas. A veces yo sí me he metido en sentido contrario o me he salido de la ciclovía y me he tenido que atravesar entre los coches, pero también no hay ciclovías en todos lados”, aseguró Eliazar. Foto: Diego Prado Archivo/EL UNIVERSAL