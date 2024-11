Ciclistas sobre las banquetas, afuera de la ciclovías, circulando en sentido contrario e incluso utilizando los carriles de los coches para rebasar, pueden observarse cotidianamente en las calles de la Ciudad de México.

Una de las zonas donde más se repiten estas acciones es el Centro Histórico, sobre Eje Central, dónde no son usuales los ciclistas obstruyendo la banqueta muy cerca de los peatones, andando sin casco o maniobrando entre los coches.

“Aquí sobre la banqueta es seguido que se suben las bicis. De hecho, en el tiempo en el que he estado, que es más o menos un año, me ha tocado ver como tres incidentes donde los ciclistas le pegan a los peatones o se resbalan y se caen.

Lee también: Colectivos de ciclistas de CDMX interponen amparos contra licencia permanente; aseguran que vulnera derechos de seguridad y movilidad

Los ciclistas muchas veces invaden espacios confinados para el Metrobús ante la falta de infraestructura para sus vehículos. Foto: Valente Rosas

“A un joven, apenas hace poco lo tuvieron que ayudar policías preventivos porque en el incidente se rompió la nariz y el peatón con el que chocó iba lastimado del pie”, comentó Juan Carlos, quién atiende un puesto sobre Eje Central.

El comerciante relató que frente a su local es muy común ver pasar a ciclistas sobre la banqueta e incluso ha visto muchos casos donde estos últimos han chocado con los peatones y en algunos casos con los mismos coches.

“Hay ciclistas que van todo el tiempo por los carriles del medio como si fueran motos (...) Yo creo que la responsabilidad es de ambas partes porque tanto conductores como ciclistas y motociclistas no respetan los reglamentos de tránsito. Por ejemplo, los coches nunca respetan el paso peatonal, las motos se andan metiendo todo el tiempo al carril de las bicicletas y pues los ciclistas se meten en sentido contrario o a la banqueta como si no trajeran un vehículo”, opinó Juan Carlos.

Eliazar, un conductor de bicicletas que pasaba frente a la Plaza de la Tecnología, comentó que en sus trayectos suele recurrir a este tipo de prácticas para agilizar su traslado por la Ciudad ya que las bicicletas, según comentó, son mucho más pequeñas y ágiles que otro tipo de vehículos.

“Nos falta un poquito de cultura a los automovilistas y a los ciclistas. A veces yo sí me he metido en sentido contrario o me he salido de la ciclovía y me he tenido que atravesar entre los coches, que no se debería de hacer, pero también no hay ciclovías en todos lados y la responsabilidad también va a los conductores que muchos no manejan de forma responsable y no lo procuran a uno”, aseguró Eliazar.

Evelyn Sánchez, líder de la organización Justicia para todos, uno de los principales colectivos que se ha manifestado en contra de la licencia permanente por el peligro que esto representa para los conductores de bicicletas, opinó que, si bien los ciclistas de la capital incurren en faltas al Reglamento de Tránsito, responsabilizarlos por los accidentes sería desviar el foco de la conversación.

Lee también: “No a la venta de licencias, sí al examen de manejo”; ciclistas buscan amparo para suspender licencia permanente en CDMX

El artículo 30 del Reglamento de Tránsito Metropolitano prohíbe a ciclistas circular sobre banquetas, por lo que deben desmontar de la bici y caminar. Foto: Fernanda Rojas | El Universal

“El mal conductor va arriba de cualquier cosa, hay que entender que el Reglamento de Tránsito debe ser aplicable para todas las personas, pero no hay que desviar el tema. Sí, hay que regular el uso de las bicicletas, pero quien está generando las muertes por siniestros de tránsito son automovilistas y motociclistas”, enfatizó.

Afirmó que los colectivos ciclistas continuarán manifestándose en contra de la licencia permanente y otras políticas públicas que, según su perspectiva, atentan contra el sano tránsito en la vía pública.

“En aras de que podamos preservar la sana vialidad y evidentemente nuestras vidas, las protestas van a seguir (...). Los conductores no están preparados y ni responsabilizados para portar una tonelada en la vía pública con la que evidentemente se pasan el reglamento por el arco del triunfo y por lo tanto nosotros seguiremos movilizándonos”, dijo.