Flexibles, pero no permisivas, nuevas reglas para infraccionar: Tránsito

Las nuevas medidas para infracciones a automovilistas no son permisivas, pero sí flexibles a la hora de llevar un vehículo al corralón, dijo el subsecretario de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Francisco Javier Moreno Montaño, quien de cara al despliegue que harán el próximo lunes con los nuevos elementos facultados para levantar sanciones, ya traza las operaciones en las vialidades más conflictivas.

“No es salir a infraccionar por infraccionar, son operativos muy dirigidos”, señala en entrevista con EL UNIVERSAL y muestra a detalle el uniforme que usarán los nuevos agentes: el primero, de color azul con vivos fluorescentes que vestirán de lunes a viernes; y para fines de semana, una camisa blanca con pantalón azul también con vivos fluorescentes.

Las vialidades en donde se prevén los despliegues serán, en primera instancia, San Bernabé, una de las zonas más conflictivas al sur; Tlalpan, Eje 1, Periférico e Ignacio Zaragoza, entre otras, mismas que serán informadas a los automovilistas para que estén prevenidos.

Leer también: Inflación no cede; AMLO sugiere fijar precios de alimentos

Los agentes contarán con un dispositivo con el que levantarán la multa; tendrán solamente 20 minutos para fundamentar el motivo de la infracción.

La aplicación arrojará el nombre y placa del policía que realizó la multa. Una vez generada, será enviado a través de SMS un link al celular del infractor, para que pueda hacer el pago en las oficinas del Gobierno capitalino.

En caso de que por alguna razón cancele la operación, se generará un número de folio que es auditable por la Unidad de Asuntos Internos (UAI), para evitar actos de corrupción.

Francisco Javier Moreno refiere que la aplicación “es muy práctica”, pues pedirá al uniformado que “funde y motive” las causas de la multa, garantías del vehículo y la violación cometida por el conductor.

“Al momento que él [policía] oprime cuál fue la falta, tiene la normatividad en la aplicación y no hay que inventar nada, el usuario, incluso, le puede pedir al oficial que le muestre cuál fue su falla”, señala el funcionario.

Comenta que no son permisivas estas modificaciones anunciadas el lunes por el jefe de la policía, Omar García Harfuch, pues de las 77 causales, sólo 36 serán motivo de corralón, pero el resto, es punitivo, sancionable.

Leer también: México, blanco prioritario de diplomacia a favor de Sputnik V

“Buscamos tener un amplio criterio, ser un poco más sensibles, porque al final somos seres humanos y cometemos errores. No conocemos en su totalidad la Ciudad, es decir, pueden ser mil causas, creo que debemos tener mucho criterio. Pero sí serán sancionables, si no, todos van a querer ir en sentido contrario. No es permisivo, es flexible”, dijo.

Las ventajas

Con las modificaciones al Reglamento de Tránsito ya no remitirán vehículos al corralón por:

No tener la licencia de conducir y tarjeta de circulación vigente.

Ir en sentido contrario y realizar reparaciones en la vía pública.

Cuando un vehículo se encuentre estacionado sobre o debajo de cualquier puente o estructura elevada de una vía pública o al estacionarse en sentido contrario a la circulación.

Tampoco cuando los vehículos no sean movidos en 15 días.