Especialistas de México y España en seguridad vial coincidieron en que la licencia de conducir permanente debería ir acompañada de un mecanismo de infracciones por puntos, para garantizar el cumplimiento de las reglas de tránsito de quienes las utilicen, aunque reconocieron que para ello, deben implementarse otras medidas, como son sistemas tecnológicos de control y bases de registro de conductores, automóviles e infracciones.

Arturo Cervantes, presidente de Alianza Nacional por la Seguridad Vial, y Francisco Alonso, director del Instituto Universitario de Investigación en Tránsito y Seguridad Vial de la Universidad de Valencia, expusieron que la implementación de la licencia de conducir por puntos, es un mecanismo que podría ayudar a reducir entre un 15 y 20% las muertes ocasionadas por accidentes viales porque se sanciona a los portadores de esos documentos, pero requiere de voluntad política, concientización de la ciudadanía y una campaña de difusión sobre sus beneficios, lo cual la convierte en un proceso a largo plazo.

“Es viable, pero requiere la planificación de un proceso que va a llevar años; es viable tal vez si escogemos una zona más pequeña que un país, una zona metropolitana con todos los pro, es muy complejo. Yo creo que la planeación, los pilotajes, los sistema de información, la infraestructura tecnológica necesaria, hacen que sea muy difícil, y las licencias permanente van a poner muchas trabas y muchos problemas a la movilidad sostenible que queremos y merecemos todos los mexicanos”, expresó Cervantes.

Buscan que con este sistema reduzca accidentes viales (06/11/2024). Foto: Alberto Acosta / EL UNIVERSAL

“Esa licencia permanente debería ser una licencia por puntos, porque lo que no se puede es tener una licencia que sea para siempre, porque uno debe de cumplir las reglas de tránsito y uno debe de reunir las condiciones físicas que le permitan conducir”, enfatizó por su parte Alonso.

Tras participar como ponentes en un taller sobre la licencia de conducir por puntos, realizada dentro de la Primera Reunión Regional para América Latina que organizaron Global Alliance of NGOs for Road Sagety y la Fundación Aleatica, ambos expertos indicaron que la licencia permanente representa un riesgo en materia de seguridad vial, debido a que mientras el documento es vitalicio, las condiciones y capacidades físicas de sus usuarios no son las mismas al paso de los años.

En dicho taller, participó la subdirectadora de Monitoreo e Información de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Vanesa Chávez, quien habló del sistema de las fotocívicas, en el cual la medida de sanciones por puntos aplica a las matrículas de los vehículos, y advirtió sobre la necesidad de que se homologue dicho mecanismo con otras entidades, ya que el 70% de las infracciones registradas en la capital son cometidas por automóviles foráneos.

