El secretario de Movilidad capitalino, Héctor Ulises García, afirmó que las nuevas licencias permanentes y el examen para tramitarlas cuentan con un sistema de seguridad para evitar su falsificación.

“La licencia tiene medidas de seguridad, no es cualquier plástico. Es como una tarjeta bancaria que tiene medidas de seguridad (...) Es la facultad de la secretaría que no cualquiera pueda expedir licencias, hay un sistema amarrado a medidas de seguridad que sólo se ven con determinados tipos de luz y no es tan fácil que alguien pueda imprimir una licencia de este tipo”, aseguró.

Esto, luego de ser cuestionado sobre grupos de cibercoyotes que han comenzado a ofertar las licencias permanentes en páginas de Facebook, como dio a conocer EL UNIVERSAL en su edición impresa de este 15 de noviembre.

“Siempre, en cualquier programa, aparecen personas queriendo burlar la seguridad por la posibilidad de hacer negocio (...), estamos blindados”, dijo.

Explicó que para evitar trampas de las personas que tramitan su licencia por primera vez y realicen el examen de conocimientos, existe una batería de 200 preguntas, de las cuales se eligen aleatoriamente 20 para que sean contestadas por los aspirantes con una calificación mínima de ocho y un máximo de dos intentos para aprobarlo.

