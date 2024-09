Chalco, Méx.— Por las lluvias de las últimas 48 horas varias calles de la colonia Culturas de México, ubicadas en la zona cero, se anegaron otra vez, así como algunas viviendas, por lo que los residentes no pueden normalizar su vida desde el 2 de agosto, cuando se presentó una tormenta que colapsó el sistema hidráulico de esa área del municipio.

Antonio Paredes, quien vive en la calle Purépechas, regresó hace unos días para limpiar su vivienda, la que dejó porque era imposible estar en ella cuando las aguas negras rebasaron el metro y medio de altura, pero se volvió a meter el líquido en toda la planta baja.

“En cada lluvia vuelve a subir de nuevo, se va todo el agua, no se puede limpiar, porque se vuelve a llenar de nuevo de agua, ahí se ve. Si ahorita vuelve a llover tantito se vuelve a llenar todo. Ya ni siquiera entra de allá, es de las coladeras. Llevamos como 10 días que regresamos a vivir aquí, exactamente para la limpieza, pero no se puede”, contó.

Algunos residentes se habían marchado durante la peor crisis de las últimas semanas, regresaron hace unos días cuando se desalojó el líquido de calles y casas, pero otra vez están en una situación complicada por las condiciones sanitarias que prevalecen.

“Nada más me voy a cambiar por un tiempo, a ver cómo siguen las cosas, es un martirio estar así, ya nada más está uno temiendo que suba demasiado y se meta otra vez a la casa como en días pasados. Me salí unos días porque ya se estaba uno enfermando, ya no podía uno comer, aunque hubiera comido ya no la podíamos comer, porque ya no nos daba hambre”, relató Eleuteria Maldonado, habitante de la calle Tlaxcaltecas.

“Otra vez [nos inundamos], ahora sí que fue por la poca lluvia de anoche [sábado], pero anteriormente todas las tardes las coladeras se llenan y si llegan a apagar las bombas se vuelve a llenar todo esto, ahora sí que esto no acaba, ahora sí que nos dejaron con las bombas, ayuda ya no hay”, narró Rocío, vecina de la colonia Culturas de México.

Como la emergencia ya se había terminado, como lo afirmó el titular de la Secretaría del Agua del Estado de México, Pedro Moctezuma Barragán, hace unos días, porque se habían extraído las aguas negras de la mayoría de las calles y viviendas, personal de dependencias de los tres niveles de gobierno que habían acudido a ayudar a la población, empezó a irse poco a poco.

Miembros de las secretarias de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), quienes permanecieron más tiempo, también se retiraron de la zona inundada desde hace algunos días, comentaron los propios vecinos.

“Los militares sí nos ayudaron mucho a sacar el agua de las casas y de las calles, pero ahora ya no están aquí, no hay quien nos ayude si suben los niveles del agua en las calles, estamos preocupados si eso pasa”, reconoció María de los Ángeles, otra de las residentes.

Este domingo se hicieron pruebas del cárcamo de la colonia Culturas de México que se construye desde hace varias semanas para desalojar las aguas residuales acumuladas y enviarlas a la zona del antiguo Colector Solidaridad, donde sí funciona y luego trasladarlas a la planta de bombeo PB-12.