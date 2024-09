Eréndira Cruzvillegas Fuentes, próxima consejera Jurídica y de Servicios Legales capitalina, buscará “tender puentes” con la ciudadanía, con la finalidad de que se resignifique el trabajo de esta dependencia como un servicio cercano y práctico; por ejemplo, en los trámites en la periferia de la Ciudad de México.

Afirma que aunque “la Consejería Jurídica poco se ve” y la gente no termina de entenderla, ofrece un servicio muy cercano, pues forma parte del ejercicio de sus derechos.

“Si un niño no tiene acta de nacimiento no puede tener derecho a la educación, no puede tener derecho a la salud, o una persona mayor. Todos estos servicios, es muy importante que la gente los resignifique como cercano y no como algo nebuloso, como algo práctico. Vamos a dar continuidad a esta lógica de un servicio cercano”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, explica que una de las primeras encomiendas que tendrá bajo su cargo, en conjunto con la Secretaría de Gobierno, será atender las ingenierías administrativas para que las secretarías de Vivienda, de Gestión del Agua, de Atención Ciudadana y la de Planeación y Asuntos Metropolitanos —que creará la próxima administración— sean útiles y tengan un marco adecuado.

“Se va a hacer como una lógica intersecretarial interesante para poder atender [a la ciudadanía], son cuestiones de tareas conjuntas que nos ha dejado la próxima jefa de Gobierno en términos muy atinados, esa es la lógica de esta Ciudad transformadora, de una transformación de estos derechos para que la gente pueda tener esta dimensión de aquellos derechos que tenemos que reforzar”, apunta.

Se siente “muy honrada” de servir a la Ciudad de México desde un proyecto que tiene una lógica de derechos conformado por mujeres líderes, desde la Jefatura de Gobierno, encabezada por Clara Brugada, hasta la Presidencia de la República, con Claudia Sheinbaum.

“Me honra que una mujer sea mi jefa. Me honra que seamos un equipo de mujeres en un conjunto, todas ellas con grandes trayectorias y también de hombres; es un honor coincidir con compañeras y compañeros de lucha, y que con sus trayectorias y amor a esta Ciudad nos permitan servir”, señala.

Para Cruzvillegas Fuentes, “el amor y la memoria” son fundamentales para ejercer el servicio público, por lo que su propia historia de lucha social y a favor de los derechos humanos, así como el recuerdo de sus padres y compañeros de las comunidades es lo que, dice, la obliga a ser una servidora de tiempo completo “en un sentido profundo”.

Se compromete a ser una servidora pública de tiempo completo, con una perspectiva ética, humana y de derechos humanos.

¿Qué le falta a la Ciudad de México en términos legales?

—La Ciudad de México, en términos legales, tiene una arquitectura bien interesante. Me siento muy orgullosa porque creo que la normativa y el marco jurídico de la Ciudad de México es muy bueno, muy acabado. Efectivamente, hay formas en términos de leyes o normatividades secundarias que hay que armonizar, que todavía tendríamos que ir mejorando. Estamos haciendo este balance para ver cuál es la agenda legislativa para mejorar, para afinar y para tener mucha incidencia y estar muy cercanos a la población.

¿Habrá algunos cambios en términos de las sanciones que se aplicarán a los ciudadanos por ciertos motivos, infracciones cívicas?

—En este momento estamos haciendo un diagnóstico y con base en ello tendremos herramientas adecuadas para ver qué se fortalece, qué se robustece. Y en las falencias que hubiera, qué podemos mejorar.

¿Cómo acercar desde la Consejería Jurídica todos estos trámites que se hacen a diario con un enfoque de género?

—Es bien interesante porque la mayor parte de los trámites los hacemos las mujeres. Tenemos la claridad de que la mayor parte de los trámites, por ejemplo, de los niños o de otras cuestiones usualmente [los hacemos] las mujeres. Entonces, conjuntamente con Daptnhe Cuevas, próxima secretaria de las Mujeres, estamos pensando una dinámica de hacer circuitos, itinerancias de servicios en zonas populares, pero también algo muy importante que ya lo anunció Clara Brugada es hacer disposiciones que nos permitan tener un servicio integrado en las 16 alcaldías de nuestros quehaceres. Para que una señora que venga de Milpa Alta, de Xochimilco o de Tláhuac pueda hacerlo. Queremos hacer este trabajo, y en la armonía absoluta con la secretaría de las Mujeres, enfatizar esta posibilidad de que no haya intermediarios, sino que las mujeres directamente sepan cómo hacerlo.

Cruzvillegas Fuentes se encuentra en pláticas con el próximo titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, para hacer un dispositivo coordinado y dar seguimiento a los trabajos que hizo en su momento la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) en términos de realización de trámites digitales.

