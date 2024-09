La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Martha Ávila, comenta que será un gran honor ser la primera mujer que le tome protesta a otra mujer como jefa de Gobierno, en este caso a Clara Brugada el próximo 5 de octubre.

“Pues yo la verdad me siento muy contenta y muy emocionada, porque tal vez van a estar estas dos grandes mujeres, la presidenta del país y nuestra jefa de Gobierno electa, y para mí pues es algo muy trascendental porque es una lucha que dimos durante muchos años para abrir estos espacios. Entonces, para mí la verdad va a ser algo histórico que va a pasar en mi vida, y que pues va a trascender mucho”.

Descarta que sea un premio de consolación para este nuevo cargo, luego de haber sido coordinadora del grupo parlamentario de Morena. Precisa que desde que llegó al Congreso local, hace seis años, siempre ha tenido un compromiso con la ciudadanía y que, al alcanzar espacios de dirección gracias a su esfuerzo y trabajo, busca demostrar que como mujer puede estar al frente y jugar un papel importante.

Lee también: Alcaldía Álvaro Obregón recibe certificación de 17 nuevos Entornos Saludables

Por lo anterior, Martha Ávila lamenta que se crea que aceptó la presidencia de la Mesa Directiva como premio de consolación.

“Yo nunca aceptaría un premio de consolación por mi trayectoria política. En esta elección que se dio para la mesa, pues yo salí por unanimidad en mi grupo parlamentario para dirigir este año. [Quienes creen que es un premio de consolación] tal vez no entienden la lucha que hemos dado las mujeres en este país, y que realmente nosotras no estamos para que nos den premios de consolación, por eso ha sido esta gran lucha. Creo que les hace falta ver más el tema de perspectiva de género y de la lucha histórica que hemos dado las mujeres para lograr estar en los espacios en los que estamos por trabajo y capacidad, y no por premios”, apunta.

Ávila se compromete a conducir los trabajos legislativos con la mayor diligencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo.

“Sabemos perfectamente que las y los legisladores tienen todo el derecho y el deber de expresar y defender sus posiciones en plena y absoluta libertad ante la máxima tribuna de la capital, y por ello, desde la presidencia, pues haré mis mayores esfuerzos para garantizar este derecho y, al mismo tiempo, exhortar a mis compañeras y compañeros a que nos apeguemos a los tiempos y al tema”, sostiene.

“Creo que tengo una gran responsabilidad en este año que voy a presidir la mesa, porque vamos a definir el informe de nuestro jefe de Gobierno, su último año, también la toma de protesta de los alcaldes y alcaldesas en la Ciudad y, lo más importante, la toma de protesta de nuestra jefa de Gobierno, Clara Brugada, y las grandes iniciativas que hoy se están presentando”, asevera la morenista.

Lee también: Diputados de CDMX acuerdan discutir "de inmediato" reforma al Poder Judicial tras su aprobación en el Senado