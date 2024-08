En el periodo de transición en la Ciudad de México no se descuidará la seguridad ni ningún aspecto estratégico para los habitantes, garantizó la jefa de Gobierno electa, Clara Brugada, durante la instalación de la Comisión de Transición que encabezó junto al mandatario local, Martí Batres.

“Es una Ciudad que en este periodo tiene que ser muy cuidada, no podemos descuidar en ningún momento el tema de seguridad, no podemos descuidar el tema de las reservas naturales, no podemos descuidar ningún área estratégica de la Ciudad de México”, mencionó.

Por ello, afirmó, a partir de ahora, la comisión encargada de la entrega-recepción del gobierno saliente con la administración que entra en funciones el próximo 5 de octubre comenzará a trabajar para que en ningún momento haya algún tema “que lamentar” ni quede algún aspecto descuidado.

Brugada Molina enfatizó que en la capital se desarrolla un cambio de gobierno con “normalidad democrática” que va acorde a lo que votó la ciudadanía para dar continuidad al movimiento que comenzó en la Ciudad de México la exjefa de Gobierno y presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

Por parte de la próxima jefa de Gobierno, la parte receptora de la Comisión de Transición quedó integrada por Alejandro Encinas, quien será el titular de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial; César Cravioto, futuro secretario de Gobierno; Juan Pablo De Botton, encargado de la Secretaría de Administración y Finanzas; Eréndira Cruzvillegas Fuentes, designada consejera Jurídica y de Servicios Legales, así como Araceli Damián González, quienes estuvieron presentes en la primera mesa de diálogo.

En tanto, la Comisión de Entrega de parte del gobierno saliente quedó conformada por Ricardo Ruiz Suárez, secretario de Gobierno; Inti Muñoz Santini, titular de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi); Bertha Gómez Castro, de la Secretaría de Administración y Finanzas; Juan Gerardo López, de Bienestar e Igualdad Social, y Juan José Serrano, titular de la Contraloría.

Desde el patio del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, donde despachará a partir del próximo 5 de octubre, Brugada Molina aseveró que esta será una transición “de terciopelo”, la cual se llevará a cabo con el mejor de los ánimos y en un ambiente de cordialidad, colaboración y transparencia, toda vez que junto a Martí Batres forman parte de un proyecto en común.

La próxima mandataria reconoció el trabajo y talento en la conducción del Gobierno de la Ciudad de México por parte de Batres Guadarrama, quien, dijo, ha logrado ponerle sello propio a la administración, así como a los secretarios que han formado parte de su equipo.

Mandatario local exhorta a dar seguimiento al agua y vivienda

Martí Batres planteó a la jefa de Gobierno electa, Clara Brugada, dos temas a los que considera importante darles seguimiento en la próxima administración capitalina: la captación del agua de lluvia y la vivienda asequible.

“En la Ciudad hay muchos retos, es una Ciudad compleja, sólo menciono dos cosas que creo que serían importantes hacia adelante. Una, tenemos que pensar en la tercera gran fuente de agua, porque tenemos las fuentes externas, tenemos nuestras internas, nuestro acuífero, pero habría que pensar que el agua de lluvia se convierta en una tercera gran fuente para nuestra Ciudad en los próximos años”, planteó.

El mandatario destacó que se tienen las condiciones para revertir todo el daño que se hizo entre 2012 y 2018, con los procesos de gentrificación, y se puede impulsar un proceso de enraizamiento de los habitantes de la capital, mediante diversas políticas de vivienda para quienes no pueden acceder a los altos costos del desarrollo inmobiliario.

Batres Guadarrama reconoció el trabajo de la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, al estar al frente de la mayor parte de la administración saliente, así como al equipo que lo ha acompañado en el periodo que le ha tocado encabezar la Ciudad de México, y a Brugada Molina le extendió su reconocimiento, al considerarla una persona consecuente, congruente, de lucha, que representa de manera genuina los anhelos de la gente.