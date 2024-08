En la alcaldía Iztapalapa autoridades han identificado que también operan las llamadas chelerías toreras. “Evidentemente hay casos en donde aceptan retirar sus productos, los guardan y cuando ven que ya se fue la autoridad regresan”, dijo a EL UNIVERSAL Raúl Basulto Luviano, alcalde de Iztapalapa.

Indicó que es muy común que estos negocios regresen al lugar de donde horas antes fueron removidos por personal del Instituto de Verificación Administrativa, por lo que la autoridad se mantiene, de ser necesario, varias horas en el lugar para evitar que vuelvan a incidir.

A estas chelerías, donde se venden desde micheladas, azulitos y otras bebidas alcohólicas, se les conoce como chelerías toreras, como dio a conocer este miércoles esta casa editorial, las cuales operan de manera particular en zonas de alta incidencia delictiva y de venta de drogas de Coyoacán.

El alcalde explicó que cuando son “chelerías de alto impacto”, consideradas así cuando hay 50 consumidores en un breve periodo de tiempo, “se queda la Guardia Nacional o el Ejército Mexicano, que nos ayudan en materia de seguridad”. Subrayó que en los últimos seis años se han desmantelado más de 4 mil chelerías ilegales en la vía pública en la demarcación.

En entrevista por separado, la alcaldesa de Xochimilco, Juana Onésima Delgado, señaló que existe una problemática de chelerías clandestinas en la demarcación, por lo que las autoridades locales trabajan en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de México para atender esta problemática.

“Desde luego que no vamos a quitar el dedo del renglón en el tema de que quien no cumpla con los requisitos establecidos no podrá aperturar un negocio de este tipo”, sostuvo.

La alcaldesa agregó que “es la misma comunidad la que se presenta en los gabinetes o de manera a veces anónima” para denunciar este tipo de giros.