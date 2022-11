En Edomex, 28% de autos tienen placas vencidas

Tlalnepantla, Méx.— “¿Tengo las placas de mi auto vencidas?”, preguntó Roberto al ser detenido por agentes de Tránsito del Estado de México.

En la entidad hay 2.6 millones de vehículos con placas viejas, cifra que representa 28% de los automotores registrados en el estado, quienes portan matrículas obsoletas con más de cinco años de antigüedad, informaron autoridades de la Secretaría de Finanzas estatal.

La multa por circular con placas vencidas, de acuerdo con el artículo 118, fracción I, del Reglamento de Tránsito del Estado de México, es de 20 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), lo que equivale a mil 924 pesos —una de las más altas— más el traslado del vehículo al corralón, lo que implicó que Roberto desembolsara más de 5 mil pesos por el arrastre de grúa y el pago de varios días de piso.

“Hay municipios como en Toluca donde no te liberan el auto del corralón hasta que llegues con tus placas nuevas”, por lo que la retención del vehículo puede prolongarse por más de una semana, señalaron fuentes de la Secretaría de Seguridad, de la línea Infracción Transparente 800 900 33 00 donde hay personal que trabaja los 365 días del año las 24 horas del día para resolver dudas sobre infracciones y detenciones por agentes de Tránsito.

En el Estado de México hay un padrón de 9.2 millones de automóviles, de los cuales 2 millones 600 mil, es decir 28.2%, tienen placas vencidas y no deberían de circular, informó Roberto Guzmán Cariño, director general de Servicios al Contribuyente.

Toda vez que en esta entidad desde 2019 es obligatorio renovar matrículas vehiculares cada cinco años, de acuerdo con el Código Financiero, luego de que por 17 años no se había hecho un reemplacamiento en el Estado de México, añadió.

En 2020 debieron actualizar sus placas quienes las adquirieron en 2014 y 2015; en 2021, los que lo hicieron en 2016, y este 2022, los que cambiaron sus láminas en 2017, indicó el director de Servicios al Contribuyente.

Este año, el universo de los propietarios que deben renovar sus placas es de 600 mil vehículos, de los cuales hasta este noviembre sólo 200 mil han cumplido con el trámite, por lo que más de 60% no lo ha hecho y están en riesgo de ser detenidos e infraccionados, reconoció el funcionario de la Secretaría de Finanzas.

Además de 2 millones de vehículos registrados en el Estado de México, en su mayoría de modelos antiguos que circulan en municipios rurales y en las zonas limítrofes con los estados de Michoacán, Querétaro y Guerrero o que quizá ya no están en esta entidad, dijo Guzmán Cariño.

Quien no actualice sus placas no podrá verificar su vehículo, por ende estará imposibilitado de circular, además de que no podrá acceder al beneficio de exentar el pago de tenencia, advirtió.

Trámite en 10 minutos

El reemplacamiento en el Estado de México tiene un costo de 894 pesos para los propietarios de automóviles particulares. Es un trámite que se realiza en la página electrónica de la Secretaría de Finanzas, https://pagos.edomex.gob.mx/recaudacion/ donde no lleva más de 10 minutos llenar los datos de identificación del vehículo.

El propietario de la unidad paga el trámite y debe adjuntar en formato PDF o JPG la factura, su identificación personal, comprobante de domicilio y CURP. Validado el proceso, el propietario incluso podrá recibir placas en su domicilio o en su oficina, afirmó Guzmán Cariño.

El director general de Servicios al Contribuyente mencionó que la actualización de las placas es un tema de seguridad, que da certeza jurídica de que quien conduce el automóvil es una persona identificable, además de que las cámaras de seguridad pueden leer con mayor precisión las láminas nuevas.