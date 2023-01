Diputados federales arropan a Delfina y Alejandra

Apenas van 10 días de la precampaña y Morena y PRI ya empezaron con todo para la búsqueda del gobierno del Estado de México el próximo 4 de junio, y parece que no bajarán el acelerador, pues se espera que en los próximos días las plenarias de los diputados federales de ambos partidos, al menos un día, se desarrollen en la entidad mexiquense. Por ejemplo, nos cuentan que así será con los morenistas que ya preparan una reunión-respaldo a Delfina Gómez, mientras que del lado priista no se quedan atrás, pues no sólo los tricolores sino el PRD sesionará en dicha entidad para mostrar el apoyo a Alejandra del Moral. Así que nadie afloja el paso en esta contienda.

Morena prepara defensa de Sheinbaum y contraataque

Nos cuentan que Morena en la CDMX realizó este domingo su Consejo Estatal y uno de los temas que predominó fue solidarizarse con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ante lo que calificaron como la embestida de la derecha. Nos dicen que durante el encuentro, el presidente de Morena en la capital del país, Sebastián Ramírez, llamó a toda la militancia a cerrar filas y organizarse para frenar los ataques que considera hay en contra de la mandataria capitalina. Así que en los próximos días seguramente veremos que se intensifica la defensa que han hecho legisladores y alcaldes. Pero no sólo eso, nos detallan que también vieron lo de su organización y estructura electoral, la cual debe quedar lista para marzo próximo porque no quieren perder más tiempo. Tal parece que el cierre de filas también es para contraatacar.

Avances en la elección del Estado de México

Le platicamos que el próximo 4 de junio, 10 mil presos de los 20 centros de reclusión que hay en el Estado de México podrán votar por su próximo gobernador por acuerdo de autoridades locales así como el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral mexiquense, lo que es considerado un hecho histórico. Por ello, el secretario general de gobierno mexiquense, Luis Felipe Puente, celebró la firma de este documento porque dará la posibilidad a todos aquellos que estén en situación de prisión preventiva, es decir, no con sentencia, de sufragar. Las autoridades ganaron este avance, y ahora habrá que ver la respuesta que darán los internos de su parte.