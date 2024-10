Los diputados de Morena Paulo García y Víctor Romo sostuvieron este domingo que los legisladores locales que rechazan cambiar el uso de suelo al predio de Montes Apalaches 525, en el Bosque de Chapultepec, están dispuestos a desacatar la ley y ser inhabilitados, en lugar de entregar casi 4 mil 800 metros de suelo de conservación a una empresa inmobiliaria.



Acompañados de vecinos de la alcaldía Miguel Hidalgo, los legisladores morenistas encabezaron un brigadeo sobre Paseo de la Reforma, afuera del Museo de Antropología y en la entrada al Bosque de Chapultepec, sobre avenida Grutas, donde precisaron que el 15 de octubre vencía el plazo para cumplir con la sentencia del Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, en la cual ordenó al Congreso capitalino cambiar el tipo de uso de suelo a uno que permita la construcción de vivienda en el referido predio, pero por el paro en el Poder Judicial consideran que los tiempos tuvieron que ser modificados.



“Es destitución y es cárcel, de lo que nos amenazan. Lo hemos dicho los diputados de la transformación. Nosotros no vamos a votar a favor de esta resolución de Poder Judicial, así nos metieran a la cárcel y nos quitaran el cargo. Si cae el Poder Judicial en el extremo de meter a la cárcel a 66 diputados por oponerse a entregar el Bosque de Chapultepec, nosotros estamos dispuestos”, enfatizó García.

Prefieren desacatar la ley y no entregar predio en Chapultepec, 27 de octubre de 2024. Foto: Alberto Acosta. El Universal



“Y también los diputados vamos a solicitarle el derecho de oídas al Juez Cuarto de Distrito de lo Administrativo, y obviamente decirlo tajante: no vamos a entregar un solo centímetro, preferimos la inhabilitación, destitución. No va a pasar, no creo que se atreva, y si no, nos hicieron el trienio. Este juez sería histórico que a todo un parlamento lo destituya”, expresó Romo.



El martes pasado, diputados locales se enfrascaron en un debate que parecía no tener fin sobre la defensa del Bosque de Chapultepec.



Todo comenzó cuando en la sesión ordinaria de este martes se leyó un comunicado del Grupo Parlamentario del PAN que solicitaba dar trámite a los resolutivos de la sentencia 1321/2007, promovida por inmobiliaria Trepi, en donde se solicita cambiar el uso de suelo en Montes Apalaches 525, en Lomas de Chapultepec, para que pase de área verde a habitacional con restricciones, laudo que lleva varios años.

Esto fue duramente criticado por diputados de Morena, PT y PVEM, quienes acusaron que el PAN busca privatizar áreas verdes, y aprovecharon para hacer político el tema y criticaron el actuar del Poder Judicial en este asunto.



El jueves, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, respaldó la postura de los diputados locales de Morena, PT y PVEM, y consideró que el juez se ha excedido en sus atribuciones, al resolver cambiar el uso del suelo de un área verde del Bosque de Chapultepec, para beneficiar a una inmobiliaria y urbanizar el patrimonio cultural y ambiental de la Ciudad de México.



Los diputados García y Romo anunciaron que llevarán acciones jurídicas y movilizaciones, para reiterar su rechazo a la sentencia, y mañana lunes planean crear un frente de defensa, con vecinos y organizaciones de la sociedad civil, durante una manifestación en Montes Apalaches 525