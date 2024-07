El diputado local Gonzalo Espina se disculpó públicamente por el show que protagonizó la semana pasada en la Sesión de Conferencia en el Congreso de la Ciudad de México.

Durante la sesión virtual del miércoles pasado, el legislador, quien tenía su cámara apagada, pidió a su compañero Javier Ramos que se callara, y también arremetió, a gritos, contra la presidenta de la Mesa Directiva, Gabriela Salido.

“Claro, pues es de los tuyos, está bien, lo escuchamos, pero que ya sea más rápido… ¿es de los tuyos, ¿no?… no, a mí no me puedes callar, a mí no me puedes callar, yo soy diputado, a mí no me puedes callar… pues ya que se calle… Nos encanta tu intervención magistral… Lo que no entendiste es que te calles, es lo que no entendiste… ¿Quién es el diputado Ramos? (risas)”, señaló.

En la sesión de hoy, ya con la cámara encendida, Gonzalo Espina pidió disculpas por su comportamiento.

“Quería aprovechar para hacer una disculpa pública por los acontecimientos de la sesión pasada, tanto a ti (Gabriela Salido) como al diputado Javier Ramos; entonces, les ofrezco una disculpa pública que espero me acepten”, dijo Espina.

Al respecto, Salido dijo que en la presidencia a su cargo no hay otro propósito más que mantener el orden y la cordialidad, a través del cumplimiento del reglamento y las normas.

También Javier Ramos aceptó esta disculpa. “Con acciones como la suya creo que ayudan a limpiar y a seguir construyendo”.

