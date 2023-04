La diputada local de Morena, Martha Ávila, aseguró que continuará rindiendo cuentas ante las y los vecinos de Iztapalapa, a pesar de la queja que interpusieron en su contra algunos panistas en el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) por presuntamente promocionar su imagen.

Precisó que la cercanía y el diálogo son un deber con el pueblo, y aclaró que no realizó su informe de actividades en marzo, como los panistas aseguraron.

“Lo que sí estoy haciendo y eso no me lo pueden prohibir es que les rinda cuentas a las personas que represento, tenemos como ejemplo las mañaneras, en las que el presidente comparece todos los días ante la nación y lo que yo estoy haciendo es replicar este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas a nivel local”, expuso.

Respecto al proceso iniciado en su contra, señaló que será la autoridad electoral quien determine si existen los actos denunciados, y adelantó que presentará una queja contra el alcalde panista de Benito Juárez, Santiago Taboada, por las pintas de bardas para promocionarse en Iztapalapa, “dañando incluso los coloridos murales que caracterizan a la demarcación”.

Asimismo, dijo que presentará un recurso por violencia política de género ejercida en su contra por parte del PAN debido a expresiones usadas por parte de una de sus diputadas.

“Ante la falta de un proyecto político usan la violencia para posicionarse. Es clara la violencia política en mi contra, al ser la coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México y referirse a mí de la forma en que lo hicieron, particularmente una mujer, diputada del PAN; cuestionar mi trabajo territorial, que por cierto no es de hoy, llevo 35 años en la lucha social en favor de Iztapalapa; al decirme que renuncie y que me vaya del Congreso, cuando ellos no pueden decidir sobre un encargo que la ciudadanía me dio en las urnas”, subrayó.

Finalmente, la líder parlamentaria reiteró que continuará rindiendo cuentas a la gente, como parte de un deber ético y moral, pues Morena “es un movimiento de territorio no de escritorio”.







