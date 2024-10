Diputadas y diputados de varios partidos presentaron otra iniciativa para despenalizar por completo el aborto en la Ciudad de México.

Esta propuesta deroga diversos artículos del Código Penal local que criminalizan la interrupción del embarazo después de las 12 semanas de gestación, y además se propone sancionar con una pena de seis a ocho años de prisión a quien haga abortar a una mujer o persona gestante de manera forzada y dolosa y sin consentimiento voluntario.

La diputada de Morena Yuriri Ayala fue la encargada de presentar esta propuesta desde tribuna, desde donde destacó que hay que romper con la falsedad de que despenalizar el aborto fomenta su práctica, pues lo que se promueve es el derecho a decidir libremente.

“Las mujeres no interrumpen sus embarazos por capricho"

“Las mujeres no interrumpen sus embarazos por capricho, sino por circunstancias difíciles que no deben ser juzgadas ni mucho menos criminalizadas, la verdadera intención es empoderar a las mujeres brindándoles opciones para tomar las mejores decisiones en su vida… es momento de reconocer la fuerza de la marea verde, esa fuerza joven y poderosa que nos enseñó que unidas somos imparables y que la sororidad es nuestra herramienta más poderosa”, expuso.

Mientras presentaba esta propuesta, varias diputadas se acercaron a la tribuna con un pañuelo verde y con letras que juntas formaban la leyenda: “Aborto Legal ya”.

Educación sexual para decidir

Sostuvo que desde la Cuarta Transformación levantan la voz para decir: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. “Hoy, más que nunca, avanzamos hacia un futuro donde la autonomía de las mujeres no sea cuestionada ni debatida”.

Hace unos días, la diputada local del PRI Tania Larios también presentó una propuesta simular para quitar del Código Penal los artículos que criminalizan el aborto.

