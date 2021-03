Diana Sánchez, presa y candidata

A pesar de que a la candidata del bloque Va por la Ciudad de México, Diana Sánchez Barrios, ayer se le vinculó a proceso formalmente, en el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) nos comentan que su estatus es de contendiente al Distrito 9 como diputada local. La situación, nos explican, no cambiará mientras su partido no decida sustituirla o un juez dicte sentencia condenatoria en su contra. Nos comentan en ese organismo que la situación legal de la líder del comercio en vía pública del Centro Histórico “es similar a lo que ocurre con el candidato de Morena para la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, o la que en su momento existió con el ahora senador de ese partido, Napoleón Gómez Urrutia. Es decir, mientras no sea declarada culpable del delito que le imputan, sigue como candidata”. Incluso aseguran que no tiene impedimento para hacer campaña, salvo el pequeño detalle de que se encuentra presa en el penal de Santa Martha Acatitla.

Pierde bonos Lajous

El funcionario que va ganando enemistades, nos dicen, es el secretario de Movilidad, Andrés Lajous Loaeza, debido a que no está atendiendo a los diversos sectores del transporte público. Primero, nos recuerdan, dejó plantadas a las diversas organizaciones de ciclistas en la Ciudad que pedían dialogar para encontrar una salida al problema de los atropellamientos. Luego fue con los integrantes de la Fuerza Amplia de Transportistas, quienes se quejaron amargamente del desaire y amagaron con nuevas manifestaciones para exigir el aumento de dos pesos al transporte público. Los bonos del secretario van a la baja.

Tiemblan funcionarios con informe de cuenta pública

Más de un alcalde de los 125 ayuntamientos del Estado de México se está tronando los dedos, además de los funcionarios del gobierno estatal y múltiples organismos autónomos locales, debido a que la auditora superior mexiquense, Miroslava Carrillo, presentará hoy su informe de resultados de la Cuenta Pública 2019, ante los integrantes de Vigilancia del Congreso estatal. Este ejercicio lo debió haber realizado en enero, pero debido a la pandemia por Covid-19 se afectaron los plazos de notificación y se retrasó la presentación que, nos comentan, dará mucho de qué hablar y varios funcionarios saldrán raspados.