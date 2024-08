“Les dije que hoy no estoy para nadie y que me iba a festejar el Día del Abuelo. Hoy no voy a cuidar a nadie y no voy a contestar el teléfono”, dijo la señora Rita Salazar, quien salió de su casa en la colonia Penitenciaría y llegó a la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza, donde los adultos mayores festejaron con pastel y la música de grupos como Los Dandys, Chilanga Banda y Benito López y su Santanera.

El ballet Chiquiti Guau de Huicho Domínguez abrió el espectáculo; a los costados del escenario principal, el olor a tacos de pastor inundaba la explanada. Trabajadoras de la alcaldía levantaban sus charolas para llevar comida y pastel a los lugares en donde los adultos mayores disfrutaban de la comedia del actor Carlos Bonavides.

La alcaldesa electa, Evelyn Parra, dijo que continuarán con los apoyos para este sector de la población en la demarcación y aumentarán para su próxima administración.

Lee también: Abuelitas y abuelitos celebran su día con baile en Plaza de Santo Domingo

En la explanada de la Plaza de Santo Domingo también se celebró el Día Internacional de las Personas Adultas Mayores, quienes convivieron y bailaron a ritmo de danzón y cha cha chá.

Quienes más disfrutaron del baile fueron las abuelitas, pues no esperaron a que los abuelos las llevaran a la pista y formaron parejas entre ellas mismas. Sólo interrumpieron sus pasos un momento para escuchar atentas los mensajes del jefe de Gobierno, Martí Batres, y del secretario de Bienestar e Igualdad Social, Juan Gerardo López.

Los asistentes disfrutaron de su día en este espacio, donde fueron colocadas mesas y una carpa para que las personas festejadas estuvieran protegidas del clima.

Lee también: VIDEO: Con música en vivo, tacos y pastel; alcaldía Venustiano Carranza festeja Día del Adulto Mayor