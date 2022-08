Acusaciones de financiamiento ilegal, señalamientos de que mantenía en la nómina municipal a varios familiares de Higinio Martínez, y el famoso "requetebien", son algunas de las polémicas que marcaron la campaña del 2017 de Delfina Gómez Álvarez , quién buscará en 2023 por segunda vez gobernar el Estado de México.

Luego de darse a conocer que Gómez Álvarez será la candidata de Morena para contender por la gubernatura del Edomex en 2023, usuarios de redes sociales revivieron señalamientos y acusaciones contra la extitular de la Secretaría de Educación Pública.

Acusaciones de corrupción

En aquellos días, pesaban sobre la candidata de Morena acusaciones de cuando fue alcaldesa de Texcoco (2013 a 2015) que señalaban que mantenía en la nómina municipal a varios familiares de Higinio Martínez, señalado como su padrino político y quien la sucedió en el cargo en 2015.

Tras los señalamientos de posible corrupción, y la decisión del INE y del Tribunal Electoral de establecer sanciones y multas a Morena por el cobro de diezmo por 13 millones de pesos a trabajadores del ayuntamiento de Texcoco en 2015 -cuando era candidata a diputada federal- la extitular de la SEP, Delfina Gómez, se deslindó de los hechos al señalar que “jamás haría una cosa así”.

Lee también: 13 cosas que no sabes de Delfina Gómez

Popular frase

Ya en el tramo electoral, cuando Delfina Gómez aspiraba por primera vez a gobernar la entidad mexiquense, durante un debate de abril del 2017 surgió el "requetebién" al decir que las encuestas le favorecían.

"Quiero decirles que vamos muy bien. Vamos en las encuestas súper requetebién y eso a mi me da mucho gusto... yo entiendo que por eso mis compañeros estén muy preocupados, muy angustiados porque saben que se les va a acabar, pero yo insisto, ya es momento de nosotros, ya tuvieron más de 86 años, otros tuvieron 12 años, y cómo nos han dejado, ustedes pueden dar la respuesta... entiendo que digan mentiras, por eso lo unico que pido es que lo que digan lo hagan con pruebas y lo hagan ante las instancias correspondientes. Yo como presidenta municipal tuve más de tres auditorias y también, al igual que el compañero tengo mis documentos que me avalan de que no tuve ninguna situación".

Después de las elecciones de 2017, Delfina Gómez rechazó los resultados del PREP que daban como ganador a Alfredo del Mazo del PRI y en su discurso, volvió a recurrir a su frase.

“De acuerdo con nuestras actas que hemos llevado de manera permanente y continúa, así como el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), hemos estado arriba dos o tres puntos, por lo que ratifico lo que mi partido y el presidente nacional (Andrés Manuel López Obrador) han dicho: hemos ganado la elección del estado de México... Vamos súper requetebién”, señaló en conferencia de prensa.

La frase también la ha retomado en varias ocasiones el mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En abril de 2019 presumió que la economía y las finanzas públicas del país iban “requetebién” en los primeros cinco meses de su administración.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.

lr/cls