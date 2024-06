Toluca, Méx.— Jesús logró recuperar a su hijo después de una intensa lucha de cinco años, en los que tuvo que demostrar, a través de una serie de valoraciones, ser una persona viable, con estabilidad económica y emocional para hacerse cargo del niño.

Con una enorme felicidad por haber logrado recuperar a su pequeño, explicó que durante este lapso buscó la reintegración de Dante, quien fue llevado a un albergue en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), tras sufrir violencia por parte de su madre biológica.

La semana pasada “llegó el gran día”, como lo calificó Jesús, en el que padre e hijo se reunieron para iniciar una nueva vida y romper con los prejuicios y estereotipos que consideran que la madre es la idónea para el cuidado de los infantes.

Lee también: Pide ONG a candidatos firmar Pacto por la Primera Infancia; acusan interés insuficiente

“Me siento muy feliz por haber obtenido el resultado deseado, tener a mi bebé, para que se reincorpore a su casa, con su familia. Se alargó a cinco años y medio prácticamente. Mi bebé sufrió un abuso por parte de su mamá, tuve muchos altercados con los Ministerios Públicos y la Fiscalía General de Justicia de Texcoco, alargaron mucho el proceso, pero tuve un buen asesoramiento por parte de nuestros abogados”, relató.

Jesús dijo que para recuperar a Dante, estuvo sometido a diversas valoraciones, tanto sicológicas como financieras, no sólo él sino su esposa y sus otros hijos, hasta que los especialistas resolvieron que puede hacerse cargo de su hijo.

El Juzgado Especializado en Procedimientos de Adopción y Restitución Internacional de Menores del Poder Judicial, desde su creación en agosto de 2018 a la fecha, ha concretado cinco reintegraciones de hijos, en las que mamás y papás tienen que cumplir con una serie de requisitos dentro de un procedimiento que sólo tiene el Estado de México, que es el Sumario de Conclusión de Patria Potestad.

En el caso de Jesús, se sometió a una serie de pruebas sicológicas y de trabajo social, al resultar viable se le entregó al pequeño, explicó la jueza Hernández Garduño. Aunque Jesús apuntó que la autoridad debe poner especial atención en los ministerios públicos, quienes complican los juicios, ya que “un MP pedía dinero que no tenía en ese momento y no se me hace justo, porque ya de por sí sufrió algo feo un hijo o hija, como para que lleguen personas a entorpecer la valoración o la reintegración de un bebé”.

Lee también: Primera infancia una deuda política

Las autoridades especializadas en procedimientos de adopción y restitución de menores tienen como objetivo garantizar el bienestar y la protección de niños, niñas y adolescentes en todo momento. Foto: Claudia González EL UNIVERSAL

Pelear por un hijo

Buscar la restitución de un hijo o hija tras un proceso judicial por el que fueron separados es algo que sucede poco en el Estado de México, señaló el presidente del Poder Judicial, Ricardo Sodi Cuéllar, pues en siete años sólo han resuelto cinco casos.

“Es muy doloroso, pero muchos padres y madres no tienen el interés de recuperar a sus hijas e hijos de un acogimiento residencial en el DIF. Es una realidad muy dura, que habla de la descomposición social”, admitió.

Dijo que cuando un padre o una madre lucha por recuperar la custodia de los menores, refleja su amor y compromiso hacia ellos, por ello la justicia promueve la unidad familiar y proporciona apoyo integral a las familias en conflicto, reforzando así las relaciones y el desarrollo sano de los menores.

“Lamentablemente un alto porcentaje de los padres y madres que lo han llegado a solicitar no resultan aptos para hacerse cargo de sus hijas o hijos. Al no aprobar las evaluaciones que aplican tanto el DIFEM como el Poder Judicial”, indicó el presidente del Poder Judicial del Estado de México.

Los padres que buscan la restitución de un hijo deben someterse a una serie de pruebas como sicológicas, acreditar el estado financiero, que tengan la posibilidad de asegurar la manutención del menor y de todas sus necesidades educativas.

Lee también: Senadora del PRI propone quitar patria potestad de hijos a personas vinculadas a feminicidio

Además, deben demostrar estabilidad familiar, es decir, si se encuentran casados o con más hijos; todos son sometidos a una serie de pruebas sicológicas para advertir riesgos, y en su caso mantenerlos en el DIFEM.

Jesús aseguró que la lucha por recuperar a Dante fue cansada, sobre todo desgastante, porque las autoridades pedían “cifras estratosféricas” para acreditar la solvencia económica.

“Nuestro México está muy raro porque las mujeres hoy pelean la igualdad, pero ¿dónde queda el padre? Aquí no hay machismo. Es de dos buscar el bienestar de la familia, incluso yo comenté que si mi esposa no hubiera estado de acuerdo, yo habría seguido luchando por mis hijos”, enfatizó.

Adopciones

Este mismo juzgado ha dictado 541 sentencias de Juicios Sumarios de Conclusión de Patria Potestad, a través de los cuales se devuelve a niñas, niños y adolescentes su derecho a tener una familia; sin embargo, no es la familia biológica.

Es decir, es un proceso legal diseñado para resolver casos relacionados con la conclusión de la patria potestad de quienes por causas de abandono o padres que no cumplen con su deber son albergados; de esta manera se define su situación jurídica, a fin de estar en posibilidad de ser adoptado.

La restitución es uno de los procedimientos que realiza el juzgado, pero cuando los padres y madres biológicos no buscan recuperar a sus hijos, estos han sido puestos en adopción desde el 2018 con 18 sentencias de este tipo; mientras que en 2019 fueron 111, 58 en 2020, 114 en 2021, 102 en 2022, 111 en 2023 y al 28 de mayo de 2024 van 27.

Cabe aclarar que algunos expedientes incluyen varios niños, niñas o adolescentes.

Lee también: Tribunal colegiado concede a padre de familia licencia de paternidad por dos meses con goce de sueldo

Dante se quedó en un albergue del DIFEM luego de sufrir violencia por parte de su madre biológica; hoy, después de más de cinco años, regresó a los brazos de su padre Jesús. Foto: Claudia González EL UNIVERSAL

El presidente del Poder Judicial expresó que esta modalidad de juzgado es una innovación, y es el único en el país en llevar a cabo un Juicio Sumario de Conclusión de Patria Potestad, y restitución de niñas, niños y adolescentes con alguno de sus padres, previa valoración de especialistas que acreditan que el menor estará en perfectas condiciones.

Se trata de un proceso legal diseñado para resolver casos relacionados con la conclusión de la patria potestad de quienes por causas de abandono o padres que no cumplen con su deber son albergados; de esta manera se define su situación jurídica, a fin de estar en posibilidad de ser adoptado.

La patria potestad es un conjunto de derechos y deberes que tienen los padres sobre sus hijos o hijas, y puede incluir aspectos como la custodia, la educación, la salud y el cuidado general.

Aun cuando el término Juicio Sumario de Conclusión de Patria Potestad es difícil de entender, el procedimiento es fundamental pues se utiliza en situaciones en las que existe una razón justificada para terminar con la patria potestad de uno o ambos padres, como en casos de abuso, abandono, maltrato, incapacidad para ejercerla de manera adecuada, entre otros motivos graves y comprobables.

El objetivo es garantizar el bienestar de los menores y proteger su interés superior en todo momento.

Lee también: Piden opciones para alejar a los menores del crimen

En situaciones donde la continuación de la patria potestad represente un riesgo para su seguridad o desarrollo, el tribunal puede determinar la conclusión parcial o total de la patria potestad, estableciendo disposiciones relacionadas con la custodia y el cuidado del menor conforme a la ley.

Para Jesús la sensación de tener a su hijo de vuelta la calificó como “indescriptible”, señaló que todos los papás deberían pelear por un hijo y dijo no comprender cómo hay personas que los dejan. “(...) Yo soy hombre y quizá no tuve la oportunidad de que me doliera, pero son mis hijos y hay muchos que los abandonamos por no ser irresponsables”.