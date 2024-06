Toluca, Méx.- Madres de víctimas de feminicidio exigieron al gobierno del Estado de México que cumpla con el compromiso de atender a las víctimas colaterales de los feminicidios, pues siguen sin recibir el pago por el programa Valentina, que implica becas para el estudio de los hijos de las asesinadas, despensas, además de apoyo para pasajes.

Frente al palacio de gobierno estatal, ubicado en Toluca, señalaron que a la par han detectado que a varios de los sentenciados por feminicidio les han reducido las condenas. Es el caso de Eleocadia Matilde Bermúdez, de 42 años, originaria de Temoaya y mamá de Maicha Pamela, asesinada en el 2020, cuando la menor tenía 16 años de edad, reclamó que tras años de perseguir la justicia, fue sentenciado el feminicida de la menor por 64 años de prisión; sin embargo, recientemente le dieron a conocer que le redujeron los años de cárcel, luego de una tipificación del delito.

Explicaron que "por desgracia", la gobernadora no las ha atendido; sin embargo, en sus discursos comprometió hacer valer la justicia y atender a las víctimas colaterales del feminicidio, pero prevalece la percepción sobre que "hay madres de primera y de segunda clase, porque a unas sí les dan los apoyos y a otras, como nosotras, no".

“Es que debe ser para todas las víctimas de violencia feminicida, hay madres que fueron asesinadas, muertas con violencia y dejaron a sus hijos huérfanos y las abuelas tienen que batallar con esa parte de poderles llevar comida a la mesa. Nosotras debemos contar con esos apoyos que el Estado debe darnos, pero se está negando a cumplirlos”, reclamó.

Acompañada por un grupo de madres de víctimas de feminicidio, entre ellas, Irinea Buendía, reprocharon que se han concretado cambios en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM) del que no fueron notificadas, y lo que piden es llegar a acuerdos, pues incluso las dejaron desprotegidas, ya que los botones de pánico con el que deben contar para pedir auxilio.

“Estamos desprotegidas, pero tenemos que venir y hacer lo necesario, porque no nos vamos a callar, no nos vamos a encerrar y aparte la verdad tenemos más de un año que no sirven de nada los botones de pánico y nuestras medidas de protección sin deplorables, nos exponen como mamás de víctimas a que nos ataquen y hasta que nos asesinen, porque no nos dan la protección que deberíamos recibir”, dijeron.

