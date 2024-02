Para Andrés, el que dejaran de circular este domingo los autos con engomado azul y placas con terminación 0 y 9 por la contingencia ambiental, no cambió la manera en la que se desplaza de la unidad Ermita Zaragoza, en la alcaldía de Iztapalapa a la colonia Morelos, en la alcaldía Venustiano Carranza.

“Yo uso el Metro siempre para llegar a mi trabajo y de regreso para mi casa en la noche igual. Como trabajo los fines de semana no me he dado cuenta de que haya más gente en mis recorridos, tal vez sí ha ocurrido, pero la verdad no lo he notado mucho”, contó.

Mónica Sánchez, vive en Chalco y para llegar a su trabajo en una plaza comercial de Iztapalapa, además de una vagoneta, tiene que tomar el Metro y luego otro colectivo hasta su destino.

“Creo que no noté más gente hoy, a lo mejor porque me salí temprano y los domingos es más tranquilo andar en transporte. Pienso que mañana sí pueda ver si hay más gente en el Metro o en los camiones o en los otros medios de transporte”, dijo.

Los usuarios de la Línea A de Santa Martha a Pantitlán viajaron cómodos antes del mediodía, todos los que iban en los convoyes lo hicieron sentados. No hubo prisas, empujones y peleas por encontrar el mejor asiento esta vez.

“Los domingos a esta hora normalmente está así tranquilo, siempre alcanzo lugar y me voy sentada. Voy hasta la colonia Arenal a visitar a mi mamá y me regresó en el Metro también, sin mucha gente”, relató Esperanza Martínez.

“El viernes sí había más gente en el Metro, hasta para subirme en el camión me costó un poco más de trabajo, pero yo no sabía que había contingencia ambiental, ya hasta en la tarde me enteré y pensé que por eso había más gente, aunque casi todos los viernes es así de difícil andar en transporte público”, comentó Adrián Flores, vecino del municipio mexiquense de Valle de Chalco.

En las vialidades de la zona oriente del Valle de México no hubo tráfico la mañana y tarde de este domingo, pues los autos con placas terminación 9 y 0 no circularon, lo que despejó las principales avenidas que conectan a la Ciudad de México con el oriente del Estado de México.

Por la calzada Ignacio Zaragoza, en ambos sentidos, el tránsito fue muy fluido. Lo mismo ocurrió en la autopista México-Puebla, los conductores no encontraron tráfico, ni aun en la zona de obras del Trolebús Santa Martha-Chalco.

